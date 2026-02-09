Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
TOKİ 9-15 Şubat 2026 Kura Takvimi

9-15 Şubat haftasında 7 ilde daha toplam 25 bin 985 konut için kura çekilecek.

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun yapılmasını kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 9-15 Şubat tarihleri arasındaki kura programını açıkladı.

  2. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'ni hatırlatarak,<strong>"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız"</strong> ifadelerini kullandı.

  3. TOKİ tarafından yürütülen projede kura sürecinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan çekilişler, 7 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale'de 1.736, Yalova'da ise 1.805 konut için yapılan kura ile devam etti.

  5. Bu süreçte toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

  6. <p><strong>9-15 ŞUBAT HAFTASINDA 7 İLDE YENİ KURA ÇEKİLİŞLERİ YAPILACAK</strong></p><p>Açıklanan takvime göre 9-15 Şubat haftasında toplam 7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.</p>

  7. Program kapsamında;<br> <strong><span style="background-color:#FFFFE0">&#128204;9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2.858, Kütahya'da 3.592,</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">&#128204;10 Şubat Salı Bilecik'te 1.419,</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">&#128204;11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1.753,</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">&#128204;12 Şubat Perşembe Bolu'da 1.950,</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">&#128204;13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6.865, Balıkesir'de 7.548 konut için kura çekilecek.</span></strong>

    Program kapsamında;
    📌9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2.858, Kütahya'da 3.592,
    📌10 Şubat Salı Bilecik'te 1.419,
    📌11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1.753,
    📌12 Şubat Perşembe Bolu'da 1.950,
    📌13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6.865, Balıkesir'de 7.548 konut için kura çekilecek.

  8. Bu çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte 15 Şubat itibarıyla kura yapılan il sayısının 57'ye, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 203 bin 111'e ulaşması hedefleniyor.

