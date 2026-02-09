TOKİ 9-15 Şubat 2026 Kura Takvimi
9-15 Şubat haftasında 7 ilde daha toplam 25 bin 985 konut için kura çekilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun yapılmasını kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 9-15 Şubat tarihleri arasındaki kura programını açıkladı.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'ni hatırlatarak,"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
TOKİ tarafından yürütülen projede kura sürecinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan çekilişler, 7 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale'de 1.736, Yalova'da ise 1.805 konut için yapılan kura ile devam etti.
Bu süreçte toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
9-15 ŞUBAT HAFTASINDA 7 İLDE YENİ KURA ÇEKİLİŞLERİ YAPILACAK
Açıklanan takvime göre 9-15 Şubat haftasında toplam 7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Program kapsamında;
📌9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2.858, Kütahya'da 3.592,
📌10 Şubat Salı Bilecik'te 1.419,
📌11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1.753,
📌12 Şubat Perşembe Bolu'da 1.950,
📌13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6.865, Balıkesir'de 7.548 konut için kura çekilecek.
Bu çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte 15 Şubat itibarıyla kura yapılan il sayısının 57'ye, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 203 bin 111'e ulaşması hedefleniyor.