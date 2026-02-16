En Çok Değiştirilen Soyisimleri Açıklandı!
Listede yer alan soyisimler şaşırttı
Son dönemde e-devlet üzerinden çok sayıda yapılan isim ve soyisim değişikliklerinde yaşanan artış dikkat çekti. Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimlerinin açıklandığı listede yer alan soyisimler gündem oldu. İşte o liste..
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, başvuru sayılarında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Sağlanan bu kolaylıkla birlikte, özellikle anlamı nedeniyle kişiyi zor durumda bırakan ya da alay konusu yapılabilen soyisimlere yönelik değişiklik taleplerinde dikkat çekici bir yoğunluk oluştu.
Toplumda argo anlamlar çağrıştıran, yanlış telaffuz edildiğinde başka anlamlara bürünen ya da günlük yaşamda kişiyi sosyal baskı altında bırakan soyisimler, en çok değişiklik talep edilenler arasında ilk sıralarda yer aldı.
İşte özellikle genç nüfus, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte kimlik bilgilerinin daha görünür hale gelmesinden dolayı soyadı konusunda daha hassas davranarak en çok değiştirilen isim soyisimler listesi
10- KÖR
8- ÇÜRÜK
7- KARABAŞ
6- DELİ
5- ÇAKAL
4- COŞKUN
3- SATILMIŞ
2- KOYUN
'1- TOP