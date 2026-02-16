Kinoa Ve Kahve Tüketimi Yaşam Süresini...

KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!

Kinoa Ve Kahve Tüketimi Yaşam Süresini...

Beslenme biliminde devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı.

  1. İngiliz ve Çinli bilim insanlarının 100 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, cinsiyete özel diyetlerin ömrü 3 yıl uzattığını ortaya koydu. 13 Şubat 2026'da açıklanan verilere göre kadınların kinoa ve tam tahıllara, erkeklerin ise kahve ve lifli gıdalara ağırlık vermesi gerekiyor.

    İngiliz ve Çinli bilim insanlarının 100 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, cinsiyete özel diyetlerin ömrü 3 yıl uzattığını ortaya koydu. 13 Şubat 2026'da açıklanan verilere göre kadınların kinoa ve tam tahıllara, erkeklerin ise kahve ve lifli gıdalara ağırlık vermesi gerekiyor.

  2. <p><strong>ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI</strong></p><p>İngiltere'de 100.000'den fazla kişi üzerinde yapılan geniş kapsamlı analiz, sağlıklı beslenmenin genetik faktörlerden bağımsız olarak ölüm riskini düşürdüğünü gösteriyor. Araştırma sonuçları, Phoenix, Arizona'daki Amerikan Bilim Geliştirme Derneği (AAAS) konferansında kamuoyuyla paylaşıldı.</p><ul><li><p><strong>Kadınlar İçin İdeal Seçim:</strong> Alternatif Akdeniz Diyeti (Yaşam süresine +2,3 yıl katkı).</p></li><li><p><strong>Erkekler İçin İdeal Seçim:</strong> Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (Yaşam süresine +3 yıl katkı).</p></li><li><p><strong>Ortak Fayda:</strong> Her iki beslenme türü de özellikle kanser ve solunum yolu hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini minimize ediyor.</p></li></ul>

    ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

    İngiltere'de 100.000'den fazla kişi üzerinde yapılan geniş kapsamlı analiz, sağlıklı beslenmenin genetik faktörlerden bağımsız olarak ölüm riskini düşürdüğünü gösteriyor. Araştırma sonuçları, Phoenix, Arizona'daki Amerikan Bilim Geliştirme Derneği (AAAS) konferansında kamuoyuyla paylaşıldı.

    • Kadınlar İçin İdeal Seçim: Alternatif Akdeniz Diyeti (Yaşam süresine +2,3 yıl katkı).

    • Erkekler İçin İdeal Seçim: Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (Yaşam süresine +3 yıl katkı).

    • Ortak Fayda: Her iki beslenme türü de özellikle kanser ve solunum yolu hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini minimize ediyor.

  3. <p><strong>KADINLAR İÇİN TAM TAHIL MUCİZESİ</strong></p><p>Kadınların biyolojik yapısına en uygun beslenme düzeninin tam tahıllara dayandığı belirtiliyor. Özellikle kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar hormon dengesi ve metabolik sağlık için kritik rol oynuyor.</p><ul><li><p><strong>Günlük Öneri:</strong> En az 3-6 porsiyon tam tahıl tüketilmeli.</p></li><li><p><strong>Fayda Alanı:</strong> Meme kanseri riskinde %40 azalma ve kalp krizi riskinde düşüş.</p></li><li><p><strong>Temel Besinler:</strong> Balık, sebze, kuruyemiş ve zeytinyağı odaklı bir liste.</p></li></ul>

    KADINLAR İÇİN TAM TAHIL MUCİZESİ

    Kadınların biyolojik yapısına en uygun beslenme düzeninin tam tahıllara dayandığı belirtiliyor. Özellikle kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar hormon dengesi ve metabolik sağlık için kritik rol oynuyor.

    • Günlük Öneri: En az 3-6 porsiyon tam tahıl tüketilmeli.

    • Fayda Alanı: Meme kanseri riskinde %40 azalma ve kalp krizi riskinde düşüş.

    • Temel Besinler: Balık, sebze, kuruyemiş ve zeytinyağı odaklı bir liste.

  4. <p><strong>ERKEKLER İÇİN KAHVE VE LİF GÜCÜ</strong></p><p>Erkeklerde yaşam süresini uzatan en önemli etkenin Tip 2 diyabet riskini azaltan beslenme modelleri olduğu saptandı. Bu modelde kahve tüketimi ve şekerli içeceklerden uzak durmak başrolde yer alıyor.</p><ul><li><p><strong>Kahve Faktörü:</strong> Günde 2 fincan veya daha fazla kahve tüketimi en yüksek faydayı sağlıyor.</p></li><li><p><strong>Kısıtlamalar:</strong> Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri ve şekerli içeceklerin tüketimi en aza indirilmeli.</p></li><li><p><strong>Ekstra Kazanç:</strong> Kahvenin günlük enerji harcamasını %5 oranında artırarak kilo kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.</p></li></ul>

    ERKEKLER İÇİN KAHVE VE LİF GÜCÜ

    Erkeklerde yaşam süresini uzatan en önemli etkenin Tip 2 diyabet riskini azaltan beslenme modelleri olduğu saptandı. Bu modelde kahve tüketimi ve şekerli içeceklerden uzak durmak başrolde yer alıyor.

    • Kahve Faktörü: Günde 2 fincan veya daha fazla kahve tüketimi en yüksek faydayı sağlıyor.

    • Kısıtlamalar: Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri ve şekerli içeceklerin tüketimi en aza indirilmeli.

    • Ekstra Kazanç: Kahvenin günlük enerji harcamasını %5 oranında artırarak kilo kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.

  5. <p><strong>ÖLÜM RİSKİNİ DEĞİŞTİREN BESİN TABLOSU</strong></p><p>Araştırmacılar, belirli gıdaların erken ölüm riskini ne oranda etkilediğini şu verilerle açıkladı:</p><table style="font-family:google sans text,sans-serif !important;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-top:0 !important"><thead><tr><td><strong>Besin Grubu</strong></td><td><strong>Erken Ölüm Riskine Etkisi</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Meyve ve Sebze</strong></td><td>%5 Azaltıyor</td></tr><tr><td><strong>Çay Tüketimi</strong></td><td>%4 Azaltıyor</td></tr><tr><td><strong>Kuruyemiş ve Tavuk</strong></td><td>%3 Azaltıyor</td></tr><tr><td><strong>Şekerli İçecekler</strong></td><td>%7 Artırıyor</td></tr><tr><td><strong>Tatlılar ve İşlenmiş Et</strong></td><td>%5 Artırıyor</td></tr></tbody></table>

    ÖLÜM RİSKİNİ DEĞİŞTİREN BESİN TABLOSU

    Araştırmacılar, belirli gıdaların erken ölüm riskini ne oranda etkilediğini şu verilerle açıkladı:

    Besin GrubuErken Ölüm Riskine Etkisi
    Meyve ve Sebze%5 Azaltıyor
    Çay Tüketimi%4 Azaltıyor
    Kuruyemiş ve Tavuk%3 Azaltıyor
    Şekerli İçecekler%7 Artırıyor
    Tatlılar ve İşlenmiş Et%5 Artırıyor

  6. <p><strong> UZUN YAŞAM İÇİN UYGULANABİLECEK 5 ALTIN KURAL</strong></p><p><strong>Trans Yağlardan Kaçının:</strong> Kurabiye, kek ve donut gibi ürünleri beslenmenizden çıkarın.</p><p><strong>Antioksidan Odaklı Olun:</strong> Sebze ve meyvelerdeki flavonoidler sayesinde iltihaplanmayı önleyin.</p>

    UZUN YAŞAM İÇİN UYGULANABİLECEK 5 ALTIN KURAL

    Trans Yağlardan Kaçının: Kurabiye, kek ve donut gibi ürünleri beslenmenizden çıkarın.

    Antioksidan Odaklı Olun: Sebze ve meyvelerdeki flavonoidler sayesinde iltihaplanmayı önleyin.

  7. <p><strong>Hareket Edin:</strong> Düzenli egzersizi kahve tüketimiyle birleştirerek metabolizmayı hızlandırın.</p><p><strong>Lif Alımını Artırın:</strong> Sindirim sistemi ve bağırsak florası için lifli gıdaları ana öğün yapın.</p><p><strong>Genetiğe Güvenmeyin:</strong> Uzun ömür genleriniz olmasa bile sağlıklı diyetin bu açığı kapattığını unutmayın.</p>

    Hareket Edin: Düzenli egzersizi kahve tüketimiyle birleştirerek metabolizmayı hızlandırın.

    Lif Alımını Artırın: Sindirim sistemi ve bağırsak florası için lifli gıdaları ana öğün yapın.

    Genetiğe Güvenmeyin: Uzun ömür genleriniz olmasa bile sağlıklı diyetin bu açığı kapattığını unutmayın.

16 Şubat 2026