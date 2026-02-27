Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Ramazan Ayını Sağlıklı Bir Şekilde Geçirmenin Yolları Nelerdir?

Oruçluyken ideal kilo dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin yolları nelerdir?

  2. Oruç tutan bireylerin beslenme düzeninin değişmesi enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller gibi birçok besin ögesinin dengeli biçimde alınmasını zorlaştırabiliyor. Alınabilecek basit önlemlerle Ramazan Ayını hem sağlıklı, hem de çok daha rahat geçirmenin mümkün

  MUTLAKA SAHURA KALKIN

Aç kalınan süreyi azaltmak, kilo almamak ve metabolizmanın daha az yavaşlaması için sahura mutlaka kalkın. Sadece iftarla geçirilen, gün boyunca uzun süren açlık dönemi vücudu olumsuz etkileyecektir.

    Aç kalınan süreyi azaltmak, kilo almamak ve metabolizmanın daha az yavaşlaması için sahura mutlaka kalkın. Sadece iftarla geçirilen, gün boyunca uzun süren açlık dönemi vücudu olumsuz etkileyecektir. 

    Sahurda kan şekerini gün boyunca dengelemek ve acıkmamak için süt, yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler ve basit karbonhidratlar yerine posadan zengin tam buğday/kepekli/ çavdarlı ekmek veya pide , sebze- meyve, yağlı tohumlar (ceviz, badem vb.) gibi lifli gıdalar ve kahvaltılıklar tercih edilebilir.

    İFTAR İLE SAHUR ARASINA KÜÇÜK ÖĞÜNLER EKLEYİN

     Tüm gün yemeniz gereken besinleri tek bir öğüne sığdırmayın. Ramazanda uzun süre aç kalmak metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur, kilo alımı kolaylaşır. 

    Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak, bir defada fazla yemeği önlemek için iftar ve sahur arasında da 1-2 ara öğün yapmaya çalışın. Ara öğünlerde taze mevsim meyveleri, kuru meyveler süt, yoğurt ve sütlü tatlılar tercih edilebilir.

    Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli; kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

    YÜRÜYÜŞ YAPIN 

    İftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek, koltukta dinlenmek yerine hareket edilmelidir. Kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime yardımcı olması açısından yararlıdır.

    İFTARDAN SONRA ÇAY KAHVE İÇMEYİN

    Çay ve kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle vücuttan su kaybına neden olur. Ayrıca yemeğin hemen ardından içilen çay, başta demir olmak üzere bazı besin ögelerinin emilimini engeller. Bu nedenle çayınızı yemekten sonra en az 1 saat sonra tüketmelisiniz.

    SEBZE MEYVE OLDUKÇA ÖNEMLİ
    Her gün en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketin. Meyve-sebze tüketimi, vitamin mineral ihtiyacının karşılanması ve Ramazan ayında sıkça karşılaşılaşılan kabızlık probleminin önlenmesi açısından önemlidir.

    SEBZE MEYVE OLDUKÇA ÖNEMLİ

    Her gün en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketin. Meyve-sebze tüketimi, vitamin mineral ihtiyacının karşılanması ve Ramazan ayında sıkça karşılaşılaşılan kabızlık probleminin önlenmesi açısından önemlidir.c

27 Şubat 2026