Ramazan Ayını Sağlıklı Bir Şekilde Geçirmenin Yolları Nelerdir?

İFTARDAN SONRA ÇAY KAHVE İÇMEYİN

Çay ve kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle vücuttan su kaybına neden olur. Ayrıca yemeğin hemen ardından içilen çay, başta demir olmak üzere bazı besin ögelerinin emilimini engeller. Bu nedenle çayınızı yemekten sonra en az 1 saat sonra tüketmelisiniz.