Fenomen Diziye Geliyor!
Necati Şaşmaz?ın projeye katılacağı iddiası sosyal medyada heyecanı doruğa çıkardı.
NOW TV'nin ses getiren dizisi Yeraltı için ortaya atılan sürpriz iddia gündemi sarstı. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Necati Şaşmaz'ın projeye konuk oyuncu olarak katılacağı konuşulurken, sosyal medyada heyecan doruğa çıktı.
NOW TV'nin yeni yapımı Yeraltı, son haftalarda reytinglerdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan gibi güçlü isimleri buluşturan dizi, ilk bölümünden itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kısa sürede konuşulan projeler arasına girdi.
Hızlıca fenomen olan diziye dair bomba bir iddia gündemde.
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi.
NOW TV'de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Yeraltı dizisi iddialara göre Necati Şaşmaz'ı konuk oyuncu olarak kadroya dahil edecek.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iddia dizinin sevenleri arasında büyük bir heyecan fırtınası estirdi. Sosyal medyada günlerdir bu iddia konuşuluyor.