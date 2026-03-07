Milyoner'de 500 Bin TL'lik Ters Köşe Yapan Soru!
Yarışmacının kararı çok şaşırttı
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı performansıyla göz dolduran Çağla Dağlı isimli yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11. soruda verdiği kararla herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Spordan sanata, coğrafyadan matematiğe kadar her alanda pek çok sorunun ekrana geldiği program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Çağla Dağlı isimli bir yarışmacı, hem performansı hem de renkli kişiliğiyle dikkat çekti.
21 yaşındaki yarışmacı, hızlı bir başlangıç yaparak ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.
Joker haklarını doğru anlarda kullanarak başarılı bir performans sergileyen Dağlı, 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.
Genç yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki "Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?" şeklindeki soru geniş yankı uyandırdı.
"A- Evvelsi günde", "B- Dünkü günde", "C- Bugünkü günde" ve "D- Yarınki günde" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, bir süre düşündü.
Joker haklarının kalmaması nedeniyle risk almak istemeyen yarışmacı, çekilme kararı aldı.
Eğer yanıt verseydi "A" seçeneğinde karar kılacağını belirten yarışmacı, doğru yanıtı görünce şaşkınlık yaşadı.
Doğru yanıt "C" şıkkı "Bugünkü günde" olacaktı.
"C" şıkkının doğru yanıt olduğunu gören izleyenler de büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yarışmacı, 300 bin TL ile Milyoner'e veda etti.