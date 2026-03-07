Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
Milyoner'de 500 Bin TL'lik Ters Köşe Yapan Soru!

  1. <span><em><strong>Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı performansıyla göz dolduran Çağla Dağlı isimli yarışmacı,&nbsp; 500 bin TL değerindeki 11. soruda verdiği kararla herkesi şaşırttı.</strong></em></span>

  2. <strong>ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Spordan sanata, coğrafyadan matematiğe kadar her alanda pek çok sorunun ekrana geldiği program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.</strong>

  3. <strong>Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Çağla Dağlı isimli bir yarışmacı, hem performansı hem de renkli kişiliğiyle dikkat çekti.</strong>

  4. <strong>21 yaşındaki yarışmacı, hızlı bir başlangıç yaparak ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.&nbsp;</strong>

  5. <strong>Joker haklarını doğru anlarda kullanarak başarılı bir performans sergileyen Dağlı, 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.</strong>

  6. <strong>Genç yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki "Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?" şeklindeki soru geniş yankı uyandırdı.</strong>

  7. <strong>"A- Evvelsi günde", "B- Dünkü günde", "C- Bugünkü günde" ve "D- Yarınki günde" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, bir süre düşündü.</strong>

  8. <strong>Joker haklarının kalmaması nedeniyle risk almak istemeyen yarışmacı, çekilme kararı aldı.</strong>

  9. <strong>Eğer yanıt verseydi "A" seçeneğinde karar kılacağını belirten yarışmacı, doğru yanıtı görünce şaşkınlık yaşadı.</strong>

  10. <strong>Doğru yanıt "C" şıkkı "Bugünkü günde" olacaktı.</strong>

  11. <strong>"C" şıkkının doğru yanıt olduğunu gören izleyenler de büyük bir şaşkınlık yaşadı.</strong>

  12. <strong>Yarışmacı, 300 bin TL ile Milyoner'e veda etti.</strong>

7 Mart 2026