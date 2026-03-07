Milyoner'de 500 Bin TL'lik Ters Köşe Yapan Soru!

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Spordan sanata, coğrafyadan matematiğe kadar her alanda pek çok sorunun ekrana geldiği program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.