Elinde Olan Yaşadı! 1 Kuruşu Getirene 2000 TL Veriyorlar
-
Son yıllarda koleksiyonerlerin adeta gözdesi haline gelen belirli madeni paralar her geçen daha da rağbet görüyor. Son olarak, 1948 yılına ait hatalı punto baskılı Türk 1 kuruşu 200 liraya alıcı buldu.
-
Madeni para koleksiyonculuğu, giderek artan ilgi ve bazı parçaların yüksek bedellerle alıcı bulmasıyla bambaşka bir ticari boyut kazandı.
-
Darphane üretimi sırasında oluşan hatalar ve teknik kusurlar, bazı madeni paraları daha da nadir hale getirerek koleksiyon değeri kazandırıyor ve çok daha yüksek fiyatlara satılmalarını sağlıyor.
-
ELİNDE OLANLAR YAŞADI
Son dönemin en dikkat çeken parçası ise hatalı basılan 1 kuruş oldu.
-
1948 yılında basılan delikli 1 kuruşu emsallerinden ayıran en önemli özellik, basım sırasında meydana gelen "kalın punto" hatasıdır.
-
KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ
Normal basımlara göre çok daha az sayıda bulunduğu belirlenen bu hatalı paralar, nadir olmaları nedeniyle koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.
-
İnternet üzerindeki satış platformlarında ise kondisyonuna bağlı olarak 2.000 TL ve üzerindeki fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
-
İNGİLİZ BOZUK PARALARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR
Küresel ölçekte ise İngiltere darphanelerine ait bazı tarihi madeni paralar, altın fiyatlarıyla adeta yarışıyor.
-
1933 yılındaki bir Penny, dünyada sadece birkaç adet bulunması nedeniyle 200.000 Sterlin, yaklaşık 11.730.956,00 Türk Lirası üzerinde satılıyor.