Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
Elinde Olan Yaşadı! 1 Kuruşu Getirene 2000 TL Veriyorlar

Son yıllarda koleksiyonerlerin adeta gözdesi haline gelen belirli madeni paralar her geçen daha da rağbet görüyor.

  2. Madeni para koleksiyonculuğu, giderek artan ilgi ve bazı parçaların yüksek bedellerle alıcı bulmasıyla bambaşka bir ticari boyut kazandı.

  3. Darphane üretimi sırasında oluşan hatalar ve teknik kusurlar, bazı madeni paraları daha da nadir hale getirerek koleksiyon değeri kazandırıyor ve çok daha yüksek fiyatlara satılmalarını sağlıyor.&nbsp;

  4. ELİNDE OLANLAR YAŞADI <br> Son dönemin en dikkat çeken parçası ise hatalı basılan 1 kuruş oldu.

    ELİNDE OLANLAR YAŞADI
  5. 1948 yılında basılan delikli 1 kuruşu emsallerinden ayıran en önemli özellik, basım sırasında meydana gelen "kalın punto" hatasıdır.&nbsp;

  6. <p><strong><span>KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p>Normal basımlara göre çok daha az sayıda bulunduğu belirlenen bu hatalı paralar, nadir olmaları nedeniyle koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.</p>

    KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ  

  7. İnternet üzerindeki satış platformlarında ise kondisyonuna bağlı olarak 2.000 TL ve üzerindeki fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

  8. <p><strong>İNGİLİZ BOZUK PARALARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR</strong></p> <p>Küresel ölçekte ise İngiltere darphanelerine ait bazı tarihi madeni paralar, altın fiyatlarıyla adeta yarışıyor.</p>

    İNGİLİZ BOZUK PARALARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR

  9. 1933 yılındaki bir Penny, dünyada sadece birkaç adet bulunması nedeniyle 200.000 Sterlin, yaklaşık 11.730.956,00 Türk Lirası üzerinde satılıyor.

7 Mart 2026