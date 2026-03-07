Gençliğinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Ünlü sanatçı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bir sürü yaşım olduğu için 52 yıldır da bu gezegendeyim. Ben bedene kıymet veren biriyim. Bu beden içinde öğreniyorum her şeyi. Yaşam enerjisi yüksek olunca stresle, kaygıyla eskitmiyorsun bedenini." Şevval Sam, sağlıklı ve enerjik kalmanın sadece dış görünüşle değil, içsel bir dinamikle de bağlantılı olduğunun altını çizdi.