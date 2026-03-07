Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
Gençliğinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Kim derki 52 yaşında...

  1. Türk televizyonunun ve müziğinin unutulmaz isimlerinden Şevval Sam, 52 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. "Yasak Elma" dizisindeki Ender karakteriyle hafızalara kazınan ve sahne çalışmalarıyla da dikkat çeken Sam, güzelliğinin sırrını ve hayata bakış açısını samimiyetle paylaştı.

  2. Sam, YouTube'da yayınlanan 'Paşa Paşa Muhabbetler' programına konuk olarak, yaşlanmayı sevdiğini ve yaşla ilgili bir sorunu olmadığını dile getirdi. "Yaşlanıyorum ve yaşlanmayı şu açıdan seviyorum: Bir kere hala hayattayım. Ben yaşam heyecanı yüksek biriyim. Birden fazla yaşım var; bu yüzden yaş sorunum yok." dedi. Bu açıklamasıyla izleyenlerin gönlünü kazanan Sam, yaşını bir sayısal değerden çok, ruhsal bir deneyim olarak gördüğünü belirtti.

  3. Şevval Sam, "Kaç yaşındasın?" sorusuna verdiği cevapla da izleyicileri şaşırttı: "Oyun yaşım 15, hayal yaşım 10, enerjim 15, üretim yaşım 25." Bu açıklamalarıyla yaşlanmanın, sadece bir sayı olduğunu vurgulayan Sam, genç kalmanın sırrının da sürekli olarak yeniliklere ve hayallere açık olmak olduğunu belirtti.

  4. Ünlü sanatçı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bir sürü yaşım olduğu için 52 yıldır da bu gezegendeyim. Ben bedene kıymet veren biriyim. Bu beden içinde öğreniyorum her şeyi. Yaşam enerjisi yüksek olunca stresle, kaygıyla eskitmiyorsun bedenini." Şevval Sam, sağlıklı ve enerjik kalmanın sadece dış görünüşle değil, içsel bir dinamikle de bağlantılı olduğunun altını çizdi.

  5. Şevval Sam'ın bu sözleri, sadece güzellik değil, sağlıklı bir yaşam tarzı ve içsel huzurun önemine dair önemli bir hatırlatma oldu. Hem bedensel hem de ruhsal olarak genç kalmanın sırrı, Sam'ın yaşama karşı pozitif yaklaşımında gizli.

7 Mart 2026