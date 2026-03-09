Eşref Rüya'da Şaşırtan Veda...
Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizide yeni bir veda gerçekleşecek.
"Eşref Rüya" dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizide yeni bir veda gerçekleşecek. İki sezondur dizide Nisan'ın arkadaşı Ceren rolüyle yer alan Gökçem Çoban projeden ayrılacak.
36. BÖLÜMDE EKİPTEN AYRILIYOR
Senaryodaki hikâyesi biten Çoban, 36. bölüm itibariyle Eşref Rüya'ya veda edecek. Çoban daha önce "Kadere Karşı", "Gülcemal" ve "Ateş Kuşları" projelerinde seyirci karşısına çıkmıştı.
