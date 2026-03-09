Togg İçin Yeni Güncelleme İle 3 Önemli Yenilik!

Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Denizli'de bir günde ikinci deprem
Denizli'de bir günde ikinci deprem
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde

Togg İçin Yeni Güncelleme İle 3 Önemli Yenilik!

Togg güncellemesiyle cihazlar sadece hızlanmakla kalmıyor, tamamen kişiselleştirilebilir bir arayüze kavuşuyor.

  1. Togg, T10X kullanıcılarının beklediği TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan yapılacak güncelleme ile sistem performansı artırılırken arayüz yenilenecek ve kişiselleştirme seçenekleri genişleyecek.

    Togg, T10X kullanıcılarının beklediği TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan yapılacak güncelleme ile sistem performansı artırılırken arayüz yenilenecek ve kişiselleştirme seçenekleri genişleyecek.

  2. <p><strong>T10X İÇİN YENİ TRUOS SÜRÜMÜ GELİYOR</strong></p><p>Türkiye'nin yerli mobilite markası Togg, T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği yazılım güncellemesi için hazırlıklarını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislerin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni TruOS sürümü yakında devreye alınacak.</p><p>Güncelleme, araçlara uzaktan yazılım güncellemesi yöntemiyle yüklenecek. <strong>Over-the-Air (OTA) sistemi sayesinde kullanıcıların herhangi bir servis işlemine ihtiyaç duymadan yeni yazılıma geçiş yapabilmesi sağlanacak.</strong></p>

    T10X İÇİN YENİ TRUOS SÜRÜMÜ GELİYOR

    Türkiye'nin yerli mobilite markası Togg, T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği yazılım güncellemesi için hazırlıklarını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislerin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni TruOS sürümü yakında devreye alınacak.

    Güncelleme, araçlara uzaktan yazılım güncellemesi yöntemiyle yüklenecek. Over-the-Air (OTA) sistemi sayesinde kullanıcıların herhangi bir servis işlemine ihtiyaç duymadan yeni yazılıma geçiş yapabilmesi sağlanacak.

  3. <p><strong>SİSTEM PERFORMANSI ARTACAK</strong></p><p>Yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X akıllı cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı çalışması hedefleniyor. Yapılan performans iyileştirmeleri sayesinde sistemin genel akıcılığı artırılacak.</p><p>Günlük kullanımda daha hızlı tepki veren bir yapı sunacak olan güncelleme, kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.</p><p><strong>KULLANICI ARAYÜZÜ YENİLENİYOR</strong></p><p>Güncellemenin önemli başlıklarından biri de arayüz tarafında yapılacak değişiklikler olacak. Yenilenen tasarım ile sistemin kullanımının daha kolay ve akıcı hale gelmesi planlanıyor.</p><p>Togg, bu düzenlemelerle kullanıcıların araç içi dijital deneyimini daha konforlu ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.</p>

    SİSTEM PERFORMANSI ARTACAK

    Yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X akıllı cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı çalışması hedefleniyor. Yapılan performans iyileştirmeleri sayesinde sistemin genel akıcılığı artırılacak.

    Günlük kullanımda daha hızlı tepki veren bir yapı sunacak olan güncelleme, kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

    KULLANICI ARAYÜZÜ YENİLENİYOR

    Güncellemenin önemli başlıklarından biri de arayüz tarafında yapılacak değişiklikler olacak. Yenilenen tasarım ile sistemin kullanımının daha kolay ve akıcı hale gelmesi planlanıyor.

    Togg, bu düzenlemelerle kullanıcıların araç içi dijital deneyimini daha konforlu ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

  4. <p><strong>KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ARTIYOR</strong></p><p>Yeni yazılım sürümüyle birlikte T10X kullanıcılarına daha geniş kişiselleştirme seçenekleri sunulacak. Araç sahipleri bazı sistem ayarlarını ve özellikleri kendi tercihlerine göre daha esnek şekilde düzenleyebilecek.</p><p>Bu sayede T10X, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan daha kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.</p><p><strong>GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE TÜM ARAÇLARA ULAŞACAK</strong></p><p>Togg'un mobilite ekosistemini sürekli geliştirme hedefinin bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi<em>,</em><strong>T10X cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde aktarılacak.</strong></p><p>Şirket, yazılım güncellemesinin araçların teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağını açıkladı.</p>

    KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ARTIYOR

    Yeni yazılım sürümüyle birlikte T10X kullanıcılarına daha geniş kişiselleştirme seçenekleri sunulacak. Araç sahipleri bazı sistem ayarlarını ve özellikleri kendi tercihlerine göre daha esnek şekilde düzenleyebilecek.

    Bu sayede T10X, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan daha kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.

    GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE TÜM ARAÇLARA ULAŞACAK

    Togg'un mobilite ekosistemini sürekli geliştirme hedefinin bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi,T10X cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde aktarılacak.

    Şirket, yazılım güncellemesinin araçların teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağını açıkladı.

9 Mart 2026