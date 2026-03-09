Togg İçin Yeni Güncelleme İle 3 Önemli Yenilik!
Togg güncellemesiyle cihazlar sadece hızlanmakla kalmıyor, tamamen kişiselleştirilebilir bir arayüze kavuşuyor.
-
Togg, T10X kullanıcılarının beklediği TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan yapılacak güncelleme ile sistem performansı artırılırken arayüz yenilenecek ve kişiselleştirme seçenekleri genişleyecek.
-
T10X İÇİN YENİ TRUOS SÜRÜMÜ GELİYOR
Türkiye'nin yerli mobilite markası Togg, T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği yazılım güncellemesi için hazırlıklarını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislerin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni TruOS sürümü yakında devreye alınacak.
Güncelleme, araçlara uzaktan yazılım güncellemesi yöntemiyle yüklenecek. Over-the-Air (OTA) sistemi sayesinde kullanıcıların herhangi bir servis işlemine ihtiyaç duymadan yeni yazılıma geçiş yapabilmesi sağlanacak.
-
SİSTEM PERFORMANSI ARTACAK
Yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X akıllı cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı çalışması hedefleniyor. Yapılan performans iyileştirmeleri sayesinde sistemin genel akıcılığı artırılacak.
Günlük kullanımda daha hızlı tepki veren bir yapı sunacak olan güncelleme, kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.
KULLANICI ARAYÜZÜ YENİLENİYOR
Güncellemenin önemli başlıklarından biri de arayüz tarafında yapılacak değişiklikler olacak. Yenilenen tasarım ile sistemin kullanımının daha kolay ve akıcı hale gelmesi planlanıyor.
Togg, bu düzenlemelerle kullanıcıların araç içi dijital deneyimini daha konforlu ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.
-
KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ARTIYOR
Yeni yazılım sürümüyle birlikte T10X kullanıcılarına daha geniş kişiselleştirme seçenekleri sunulacak. Araç sahipleri bazı sistem ayarlarını ve özellikleri kendi tercihlerine göre daha esnek şekilde düzenleyebilecek.
Bu sayede T10X, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan daha kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.
GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE TÜM ARAÇLARA ULAŞACAK
Togg'un mobilite ekosistemini sürekli geliştirme hedefinin bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi,T10X cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde aktarılacak.
Şirket, yazılım güncellemesinin araçların teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağını açıkladı.