Kan Donduran İtiraf

'14 yaşında silahı belime koydu'

  1. Tatlıses ailesinde miras kavgası, yerini kan donduran itiraflara bıraktı! Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses hakkında suskunluğunu bozarak magazin dünyasını sarstı: 'Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı.' İşte baba-oğul arasındaki savaşta son perde ve o şok suçlamaların perde arkası...

  2. Tatlıses ailesinde sular durulmuyor. Yıllardır süren mal varlığı tartışmaları, Ahmet Tatlıses'in kan donduran itiraflarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. '14 yaşımda belime silahı koydu' diyen Ahmet Tatlıses'in asıl şoke eden 'ilk icraat' iddiası ne? İşte o açıklamaların tüm detayları..

  3. Kamuoyunda "İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim, karşılıklı suçlamalarla yeni bir boyut kazandı. Babasının kendisi hakkında sarf ettiği sert sözlere daha önce ılımlı bir tonda yanıt veren Ahmet Tatlıses, bu kez babasının geçmişine ve aralarındaki ilişkiye dair çarpıcı iddialarda bulundu.

  Ahmet Tatlıses, babasının kendisini henüz çocuk yaşlardayken eğitim hayatından uzaklaştırarak gayrimeşru işlere yönlendirdiğini öne sürdü. Babasının kendisine yönelik tutumunu eleştiren oğul Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Babam 'Okul senin neyine' diyerek 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam."

  "BENİ VURDURTMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU" İDDİASI

İddialarını daha da ileri taşıyan Ahmet Tatlıses, babasının kendisini hayati tehlikeye atacak girişimlerde bulunduğunu savundu. Kabadayı alemi olarak tabir edilen çevrelerden kendisine adam gönderildiğini iddia eden Tatlıses, babasına hitaben şunları kaydetti:

"Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi. O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize 'temizle' derdin."

  MİRAS TARTIŞMASI VE SAĞLIK DURUMU İDDİALARI

İkili arasındaki kriz, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından mahrum bırakacağını açıklamasıyla derinleşmişti. Ünlü türkücü, oğlu için "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" şeklinde konuşmuştu.

    MİRAS TARTIŞMASI VE SAĞLIK DURUMU İDDİALARI

  7. Bu sözler üzerine ilk etapta babasının sağlık sorunları nedeniyle bu şekilde konuştuğunu savunan Ahmet Tatlıses, şu değerlendirmede bulunmuştu:

  "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor."

9 Mart 2026