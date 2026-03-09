Kan Donduran İtiraf

"BENİ VURDURTMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU" İDDİASI

İddialarını daha da ileri taşıyan Ahmet Tatlıses, babasının kendisini hayati tehlikeye atacak girişimlerde bulunduğunu savundu. Kabadayı alemi olarak tabir edilen çevrelerden kendisine adam gönderildiğini iddia eden Tatlıses, babasına hitaben şunları kaydetti:

"Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi. O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize 'temizle' derdin."