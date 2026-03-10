Ay'da Tarım Başlıyor Mu?

MANTARLAR BİTKİLERİN HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

Deneyde nohut tohumları ekilmeden önce arbusküler mikorizal mantarlarla kaplandı. Bu mantarlar bitki kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak bitkilerin besin maddelerini daha iyi emmesine yardımcı oluyor ve ağır metal alımını azaltabiliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, nohut bitkileri yüzde 75'e kadar simüle edilmiş Ay toprağı içeren karışımlarda başarılı şekilde büyüyebildi. Ancak daha yüksek oranlarda bitkilerin gelişimi zorlaştı ve çoğu erken dönemde yaşamını yitirdi.

Mantarla işlem görmüş bitkilerin, işlem görmeyenlere göre daha uzun süre hayatta kaldığı da tespit edildi. Ayrıca mantarların Ay toprağını taklit eden ortamda yaşayabildiği ve çoğalabildiği görüldü.

(Araştırmacılar bu çalışma için 'Myles' nohut çeşidini seçtiler. Kompakt boyutu ve dayanıklılığı, sınırlı alanlı görev ortamlarında ürün üretimini destekliyor. Kaynak: Texas Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü)