'Yeni Gelmedik, Geri Geldik'

Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu

'Yeni Gelmedik, Geri Geldik'

Ufuk Özkan donörü Salih Kıvırcık'la paylaştı

  1. Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle durumunu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile birlikte verdiği pozla dikkat çekti. Özkan'ın paylaşımına düştüğü "Yeni gelmedik, geri geldik" notu ise kısa sürede büyük ilgi gördü.50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

    Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle durumunu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile birlikte verdiği pozla dikkat çekti. Özkan'ın paylaşımına düştüğü "Yeni gelmedik, geri geldik" notu ise kısa sürede büyük ilgi gördü.50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

  2. "EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"<br> <p>Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.</p>

    "EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"

    Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.

  3. "GERİ GELDİK" PAYLAŞIMI!<br> <p>Geçirdiği nakil ameliyatından sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ufuk Özkan bu sefer donörü Salih Kıvırcık'la poz verdi. 'Öz kardeşim' dediği Kıvırcık'la fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla keyfinin yerine olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 50 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.</p>

    "GERİ GELDİK" PAYLAŞIMI!

    Geçirdiği nakil ameliyatından sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ufuk Özkan bu sefer donörü Salih Kıvırcık'la poz verdi. 'Öz kardeşim' dediği Kıvırcık'la fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla keyfinin yerine olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 50 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

  4. Öte yandan hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, 50 yaşındaki oyuncunun oldukça iyi ve sağlıklı göründüğü dikkat çekmişti.

    Öte yandan hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, 50 yaşındaki oyuncunun oldukça iyi ve sağlıklı göründüğü dikkat çekmişti.

  5. Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı.

    Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı.

  6. <em>"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar? Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim."</em>

    "Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar? Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim."

10 Mart 2026