'Yeni Gelmedik, Geri Geldik'
Ufuk Özkan donörü Salih Kıvırcık'la paylaştı
-
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle durumunu paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile birlikte verdiği pozla dikkat çekti. Özkan'ın paylaşımına düştüğü "Yeni gelmedik, geri geldik" notu ise kısa sürede büyük ilgi gördü.50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.
-
"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"
Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.
-
"GERİ GELDİK" PAYLAŞIMI!
Geçirdiği nakil ameliyatından sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ufuk Özkan bu sefer donörü Salih Kıvırcık'la poz verdi. 'Öz kardeşim' dediği Kıvırcık'la fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla keyfinin yerine olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 50 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.
-
Öte yandan hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, 50 yaşındaki oyuncunun oldukça iyi ve sağlıklı göründüğü dikkat çekmişti.
-
Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı.
-
"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar? Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim."