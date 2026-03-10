'Yeni Gelmedik, Geri Geldik'

"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar? Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim."