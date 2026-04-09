"Her An Ameliyat Olabilir!"
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den son dakika açıklaması:
İbrahim Tatlıses'in ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından kızı Melek Zübeyde'den açıklama geldi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan sanatçının safra kesesi kaynaklı enfeksiyon ihtimaline bağlı ameliyat olma ihtimali değerlendiriliyor.
Yurt dışı konser programından dönen İbrahim Tatlıses'in ciddi bir enfeksiyon geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasının ardından, kızı Melek Zübeyde kamuoyuna babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu "Gel Konuşalım" programında aktarılan bilgilere göre, sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu ve doktorların enfeksiyonun safra kesesi kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.
"AMELİYAT OLMA İHTİMALİ VAR"
Enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavi sürecinin devam ettiği, cerrahi müdahale seçeneğinin ise değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Namlı, İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık olduğunu ve iletişim kurabildiğini, ancak genel durumunun yorgunluk nedeniyle zayıf olduğu bilgisini de paylaşırken; gün içerisinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda safra kesesine yönelik olası bir ameliyata karar verilebileceğini aktardı.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Ayrıca Melek Zübeyde, sanatçının tüm çocuklarının yanında bulunduğunu ve sürecin basından uzak, daha kontrollü bir şekilde takip edildiğini belirterek Tatlıses ailesi olarak desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.