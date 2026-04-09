İşte Hurda Teşviki İle Alınabilecek Araçlar
Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar fiyat listesi 2026 son dakika gelişmeleri, yasayı bekleyen hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, 25 yaşını doldurmuş araçlar hurdaya ayrılacak ve yerli üretim sıfır araçlar ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek.
Hurda teşviki ile alinabilecek araçlar fiyat listesi, yasanın Meclis'e sunulmasının ardından takip ediliyor. 2025 yılında hurda teşviki ile ÖTV muafiyeti sağlayacak araçlar fiyat listesi açıklandı. Yüzde 40 yerli üretim olan bu araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Renault Duster, Clio gibi modeller yer alıyor. Bu araçların fiyatları, ÖTV muafiyeti sayesinde önemli ölçüde düşecek. İşte Hurda teşviki ile alinabilecek araçlar fiyat listesi 2026 (Toyota, Renault)
Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar 2026 (Toyota)
ÖTV Muafiyetli Araç Modelleri ve Versiyonları
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Toyota Corolla (Benzinli) ÖTV muafiyetli fiyatlar (Tahmini)
1.5 Vision Plus Multidrive S → ~950.000 - 1.050.000 TL
1.5 Dream Multidrive S → ~1.000.000 - 1.100.000 TL
1.5 Dream X-Pack → ~1.050.000 - 1.150.000 TL
1.5 Flame X-Pack → ~1.100.000 - 1.200.000 TL
1.5 Passion X-Pack → ~1.150.000 - 1.250.000 TL
Toyota Corolla Hybrid ÖTV muafiyetli fiyatlar
1.8 Hybrid Dream e-CVT → ~1.150.000 - 1.250.000 TL
1.8 Hybrid Dream X-Pack → ~1.200.000 - 1.300.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack → ~1.250.000 - 1.350.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack → ~1.300.000 - 1.400.000 TL
Toyota C-HR Hybrid ÖTV muafiyetli fiyatlar
1.8 Hybrid Flame e-CVT → ~1.250.000 - 1.350.000 TL
1.8 Hybrid Passion → ~1.300.000 - 1.400.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport → ~1.350.000 - 1.450.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL → ~1.400.000 - 1.500.000 TL
Bu fiyatlar ÖTV muafiyetli tahmini net fiyatlardır. Kasko, sigorta, tescil masrafları dahil olmamakla birlikte, bayiye göre 50-100 bin TL oynama olabilir.
Hurda teşviki kapsamında araç fiyatları henüz resmi olarak netleşmiş değil. Verilen rakamlar piyasa verilerine göre hesaplanan tahmini ÖTV muafiyetli fiyat aralıklarını yansıtıyor.
Renault Hurda / ÖTV Teşviki ile Alınabilecek Modeller (2026)
Renault Duster
ÖTV muafiyetiyle başlangıç fiyatı: 1.255.000 TL
Geçerli versiyon: Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp
Not: Fiyata kasko, trafik sigortası ve %0,2 tescil harcı dahil değildir
Motor seçenekleri:
Techno Turbo TCe Benzinli Otomatik
E-Tech Full Hybrid
Renault Megane Sedan
Renault Clio
Hurda teşviki çıktı mı?
Hurda teşvikiyle ilgili yasa teklifi henüz yürürlüğe girmiş değil. 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören düzenleme, şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeyi bekliyor.