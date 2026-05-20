Sezen Aksu Ve Nazan Öncel Dostluğu Çatırdıyor Mu?
Harbiye'deki o sözler kafaları karıştırdı
"Erkekler de Yanar" düetiyle hafızalara kazınan Nazan Öncel, Harbiye konserindeki sitemkar sözleriyle gündeme damga vurdu. Öncel'in sahnede "Dostluklar yalanmış. Kanlıca'yı da gördük" diyerek kurduğu imalı cümleler, gözleri Sezen Aksu'ya çevirdi. Bu çarpıcı çıkış, müzik dünyasının iki dev ismi arasındaki köklü dostluğun üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve aralarının açıldığı iddialarını alevlendirdi.
Türk pop müziğinin efsane isimleri Sezen Aksu ve Nazan Öncel arasındaki gizli kırgınlık, Harbiye Açık hava sahnesinde gün yüzüne çıktı. Konser esnasında mikrofonu eline alan Öncel'in sarf ettiği sitem dolu ve imalı sözler, iki usta sanatçının uzun yıllara dayanan dostluğunda ciddi bir kriz yaşandığı iddialarını güçlendirerek magazin gündemine bomba gibi düştü.
NİSAN AYINDA BERABER DÜET YAPMIŞLARDI
Sezen Aksu ile Nazan Öncel, 2 Nisan'da yayınlanan "Erkekler de Yanar" şarkısı için birlikte stüdyoya girmiş ve müzik dünyasında ses getiren bir projeye imza atmıştı. Ancak Harbiye konserinde Nazan Öncel'in yaptığı açıklama gündem oldu.
SAHNEDEN SEZEN AKSU'YA GÖNDERME YAPTI
Sahnedeki konuşması sırasında Öncel, "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu da anladık. Yakın bir geçmişte "Erkekler de yanar"ı söyledik, biliyorsunuz bir düet yaptık. Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli, ya göründüğü gibi olmalı. " ifadelerini kullandı. Sanatçının bu sözleri, Sezen Aksu'ya gönderme olarak yorumlandı.
İki sanatçının yakın dostluğu uzun yıllardır bilinirken, Sezen Aksu cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.