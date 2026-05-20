Yapay Zekaya Göre Geleceğin Meslekleri!
Listede yer alan meslekler şaşırttı
Yapay zeka destekli araştırmalar, geleceğin en kazançlı 5 mesleğini sıraladı. Teknoloji temelli alanların öne çıktığı listede veri bilimciliği, psikologluk ve dikkat çeken farklı meslek grupları yer aldı.
Son dönemde birçok meslek gelişen teknolojiyle birlikte değişim gösterirken yapay zekaya göre geleceğin altın mesleklerinde öne çıkan bazı meslek grupları yer alıyor.
İşte yapay zeka destekli yapılan analizlere göre altın meslekler olarak adlandırılan geleceğin meslekleri
VERİ ANALİSTLİĞİ
DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ
PSİKOLOGLAR
YENİLEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
SİBER GÜVENLİK UZMANLARI
2026'da gelişen ve hızla değişen teknolojiyle birlikte dünyanın en çok kazandıran meslekleri belli oldu. Yıllık 31,5 milyon TL'ye varan dudak uçuklatan gelirleriyle listenin zirvesinde yer alan meslekler dikkat çekti. İşte kazancıyla öne çıkan, adeta paraya para demeyen meslek grupları
Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde, dünyanın dört bir yanında çoğumuzun belki de adını bile duymadığı bazı meslekler adeta servet kazandırıyor. Gelişen dijital dönüşümle birlikte bu alanlarda çalışanların gelirleri dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
İşte 31 milyon TL'ye kadar kazandıran şaşırtıcı liste
8- AVUKATLIK (YILLIK KAZANÇ 5.2 MİLYON TL)
Özellikle tıp hukuku, fikri mülkiyet ve büyük ticari davalarda uzmanlaşan üst düzey avukatların kazancının neredeyse bir sınırı yoktur. Küresel çapta önemli davaları temsil eden başarılı bir avukatın yıllık geliri ortalama 150.000 doları (yaklaşık 5.250.000 TL) bulabiliyor.
7- YAPAY ZEKA GELİŞTİRİCİ (YILLIK KAZANÇ 5 MİLYON TL
Bu alanda ustalaşan bir geliştiricinin küresel pazardaki başlangıç seviyesi üstü kazancı yıllık 142.000 dolar (yaklaşık 4.970.000 TL) civarında.
6. AÇIK DENİZ PETROL PLATFORMU MÜHENDİSİ (YILLIK KAZANÇ: ~6.5 MİLYON TL)
Alanda uzmanlaşmış kıdemli bir mühendis, mesaisinin karşılığında yılda ortalama 188.000 dolar (yaklaşık 6.580.000 TL) gibi ciddi bir geliri cebine koyuyor.
5. ANESTEZİYOLOG (EN YÜKSEK TIBBİ GELİRLERDEN BİRİ)
Anesteziyologlar, uzmanlıklarının karşılığını milyonluk maaşlarla alarak tıp sektörünün gizli kazanç liderleri arasında yer alıyor.
4. ORTODONTİST (YILLIK KAZANÇ: ~7.2 MİLYON TL)
Tıp dünyasının en karlı ve uzmanlık gerektiren alanlarından biri de diş ve çene yapısını kusursuzlaştıran ortodonti yer alıyor. Estetik kaygılarının yaygınlaşmasıyla birlikte ortodontistlerin küresel arenadaki yıllık ortalama gelirleri 208.000 dolara (yaklaşık 7.280.000 TL) ulaşmış durumda.
3. PSİKİYATRİST (YILLIK KAZANÇ: 6.5 MİLYON TL - 10.5 MİLYON TL)
İnsan zihninin derin ve karmaşık yapısını anlamak, psikolojik rahatsızlıkları modern tıbbın sunduğu yöntemlerle tedavi edebilmek yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir. Sürekli kendini yenilemeyi zorunlu kılan bu alanda çalışan deneyimli özel psikiyatristler ya da yatılı bakım merkezlerinde görev yapan uzmanların yıllık kazancı 188 bin ila 300 bin dolar arasında değişmekte, bu da yaklaşık 10 milyon 500 bin TL'ye karşılık gelmektedir.
2. AKTÜER (YILLIK KAZANÇ: 12 MİLYON TL - 17.5 MİLYON TL)
Aktüer, matematik, istatistik ve finans bilgilerini kullanarak sigorta, emeklilik ve finans sektörlerinde gelecekteki riskleri analiz eden, olasılıkları hesaplayan ve finansal zararları en aza indirmek için stratejiler geliştiren uzmandır.
1. MALİ DANIŞMAN (YILLIK KAZANÇ: 17.5 MİLYON TL - 31.5 MİLYON TL)
Listenin zirvesinde, milyarderlerin ve dev holdinglerin servetlerine yön veren mali danışmanlar oturuyor. Parayı yönetme riskini kendi üzerlerine almadan, sadece en doğru finansal hamleleri planlayarak dudak uçuklatan komisyonlar kazanıyorlar. Üst düzey bir mali danışmanın yıllık kazancı rahatlıkla 500.000 dolara (17.500.000 TL) ulaşırken, dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerindeki tepe yöneticiler için bu rakam 900.000 dolara (yaklaşık 31.500.000 TL) kadar çıkabiliyor.