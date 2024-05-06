Gaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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