Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
TOBB-ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ABD Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son durumu ile ticaret ve yatırım işbirliklerine yönelik adımlar ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 10:59, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 11:03
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ile son 10 yılda artan ticari ve yatırım ilişkilerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

İkili ticaret hacminin geçen yıl 39 milyar dolara ulaşarak tarihi seviyeye çıktığını, ABD'nin, Almanya'nın ardından ikinci büyük ticaret partneri konumuna geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu ivmenin, yılın ilk çeyreği itibarıyla devam ettiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide sık ve şiddetli şoklar yaşandığını, ülkeler ve bölgeler arasında parçalanmanın derinleştiğini, kurallara dayalı ticaret sisteminin zayıfladığını, korumacılığın arttığını, güvenin azaldığını ve öngörülebilirliğin giderek kaybolduğunu belirtti.

Türkiye'nin, öngörülebilir, kurallara bağlı ve üretim gücü yüksek bir ülke olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda coğrafyanın en büyük sanayi üretim üssü olduğunu ve stratejik ortak konumunda bulunduğunu ifade etti.

"Ulaştığımız ticaret hacmi bizleri cesaretlendirmektedir"

Hisarcıklıoğlu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğunu, near-shoring (yakın kıyı desteği) ve friend-shoring (dost desteği) kavramlarının zorunluluk haline geldiğini bildirerek, "Türkiye, coğrafyası, sanayi altyapısı ve insan kaynağıyla bu yeni paradigmanın merkezinde yer almaktadır. ABD ile daha güçlü ekonomik ortaklık kurmak istiyoruz ama bu ortaklık sadece ticaret rakamlarından ibaret olmamalı. Bugün ulaştığımız ticaret hacmi, bizleri cesaretlendirmektedir. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için güçlü bir ivme yakaladık ancak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak, daha dengeli bir yapıya kavuşturmak zorundayız." dedi.

Bu ortaklığın, birlikte üretmeyi, teknoloji geliştirmeyi ve büyümeyi hedeflemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, savunma sanayisinden yapay zekaya, enerjiden dijital ekonomiye kadar birçok alanda derin işbirliğinin mümkün olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin enerji, savunma, yapay zeka, dijital ekonomi, siber güvenlik gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticareti, yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi daha ileri taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, savunma sanayisinde dünyanın önde gelen oyuncularından birisi haline geldi, yüksek teknoloji üretiminde önemli bir kapasiteye ulaştık, bu kapasiteyi ABD ile ileriye taşıyabiliriz. Aynı zamanda karşılıklı yatırımların artırılması da büyük önem taşımaktadır. ABD'li şirketlerin Türkiye'ye son 20 yılda yaptığı yatırımlar, 16 milyar dolara ulaşmıştır, bu rakamın çok daha yukarılara taşınması gerektiğine inanıyoruz."

Daha güçlü ortaklık kurmanın önünde hala engeller bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu anlamda CAATSA yaptırımlarının bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca "Section 232" uygulamaları ve ABD'nin tek taraflı artırdığı gümrük tarife oranlarının, ikili ticaretin potansiyelinin gerisinde kalınmasına neden olduğunu aktararak, "Eğer gerçekten daha büyük bir ortaklık hedefliyorsak, bu engelleri birlikte aşmalıyız." diye konuştu.

"Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak programlar yürütüyoruz"

Türk firmaların ABD'deki yatırımlarının 14 milyar doları aşmasının, Türk iş dünyasının bu ortaklığa güçlü şekilde inanmasının göstergesi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmaya katkı vermek için Chicago'da TOBB Ticaret Merkezi kurduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Türk ve ABD'li firmaların yeni ticari bağlantıları için merkezin, lojistikten satış sonrası hizmetlere, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunduğunu söyledi.

Merkezin, açıldığı günden bu yana 17 sektörde 150'den fazla ihracatçı firmaya hizmet verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, benzer merkezleri ABD'nin farklı eyaletlerine ve ABD kıtasının çeşitli bölgelerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak programlar yürüttüklerini, ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik etkinlikler hayata geçirdiklerini, bu işbirliğini de siyasi iniş çıkışlardan bağımsız şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

"Türkiye'de yapacağınız yatırımlar inanılmaz meyveler verecektir"

ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya da Türkiye'nin genç, enerjik, dinamik bir iş dünyasına sahip olduğunu ifade etti.

Son zamanlarda yaşanan savaş ve çatışmaların, Türkiye'nin önemini gösterdiğine işaret eden Ulukaya, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Amerikan şirketleri değiliz biz. Aynı zamanda ABD'de yatırım yapan Türk şirketleriyiz. 100 milyar dolar gibi iddialı hedeflerimiz var. ABD-Türkiye İş Konseyi olarak iki ülke arasında çok büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi açısından heyecanlıyım. ABD-Türkiye ilişkisinin iyi gitmesi bölge ve dünya için iyi, ben rolüm gereği elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, bu ilişkileri daha iyiye taşımaya çalışacağım, 'Belki Türkiye'de bir yatırım yapmalıyım' diye de düşünmeye başladım. 20-30 yıl sonra sanırım burada benim de bir yatırım yapmam gerekiyor. Uzun vadeli düşünecek olursanız, Türkiye'de yapacağınız yatırımlar inanılmaz meyveler verecektir. Dolayısıyla Amerikalılar çok ciddi şekilde daha fazla yatırım yapmayı düşünmeliler."

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy da Odanın, ABD iş dünyasının global sesi olduğunu, Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Toplantı sonunda, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

