Bağışıklığı Güçlendirici Yiyecekler: Dolabınızdan Eksik Etmeyin

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER (DEMİR)

Demir bizi hastalıklardan koruyacak en önemli minarellerden. Ayrıca demiri hangi kaynaktan aldığımıza dikkat edilmesi gerekli.

HEM içeren demir ve Hem içermeyen demire sahip olan yiyeceklerin nasıl tüketileceği değişiklik gösteriyor. HEM demir içeren besinler kolaylıkla sindirilirken HEM demir içermeyen besinlerin yanında C vitamini ile desteklenilmesi gerekiyor.

HEM içeren demirli gıdalar

Tavuk Kuzu Biftek Ciğer

HEM içermeyen demirli gıdalar

Kuru fasulye Mercimek Ispanak Barbunya Nohut