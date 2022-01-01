Bağışıklığı Güçlendirici Yiyecekler: Dolabınızdan Eksik Etmeyin

ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı
ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı
İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Düğünlerde gümüş dönemi
Düğünlerde gümüş dönemi
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız

Bağışıklığı Güçlendirici Yiyecekler: Dolabınızdan Eksik Etmeyin

Her türlü hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak hastalık sürecini daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur. Grip, nezle gibi basit hastalıklar dışında Covid-19 gibi daha ciddi hastalıklar içinse güçlü bir bağışıklık sistemi ayrıca önemli.

  1. Özellikle kış aylarında yayılan bulaşıcı hastalıklardan bedenimizi korumamız oldukça önemli. Bol vitaminli ve sağlıklı besinler tüketmek ise bizleri hastalıklardan korumak için kritik rol oynuyor. Özellikle Covid-19 gibi ciddi hastalıkları atlatmak için aşı olmakla birlikte kuvvetli bir bağışıklık sistemi sizlere ekstra katkı sağlayacak. Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

    Özellikle kış aylarında yayılan bulaşıcı hastalıklardan bedenimizi korumamız oldukça önemli. Bol vitaminli ve sağlıklı besinler tüketmek ise bizleri hastalıklardan korumak için kritik rol oynuyor. Özellikle Covid-19 gibi ciddi hastalıkları atlatmak için aşı olmakla birlikte kuvvetli bir bağışıklık sistemi sizlere ekstra katkı sağlayacak. Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

  2. Güçlü bir bağışlıklık sistemine sahip olmak için neler tüketilmesi gerektiği az çok bilinir. Fakat galerimizde yararını hiç bilmediğiniz veya bağışıklığınıza tahmin edemeyeceğiniz kadar kuvvetli katkılar sağlayacak besinleri göreceksiniz. Bunun yanında tükettiğiniz sağlıklı besinleri ezbere bir şekilde değil; Hangisinin ne işe yaradığını da öğrenmiş olacaksınız.

    Güçlü bir bağışlıklık sistemine sahip olmak için neler tüketilmesi gerektiği az çok bilinir. Fakat galerimizde yararını hiç bilmediğiniz veya bağışıklığınıza tahmin edemeyeceğiniz kadar kuvvetli katkılar sağlayacak besinleri göreceksiniz. Bunun yanında tükettiğiniz sağlıklı besinleri ezbere bir şekilde değil; Hangisinin ne işe yaradığını da öğrenmiş olacaksınız.

  3. İŞTE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER

    İŞTE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER

  4. ZENCEFİL İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir. Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

    ZENCEFİL İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir. Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

  5. TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ) <br> Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor. <br> Fakat yüksek kullanmak istiyorsak; <br> Portakal Limon Kapya biber <br> Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.

    TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ)
    Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor.
    Fakat yüksek kullanmak istiyorsak;
    Portakal Limon Kapya biber
    Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.

  6. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER (DEMİR) <br> Demir bizi hastalıklardan koruyacak en önemli minarellerden. Ayrıca demiri hangi kaynaktan aldığımıza dikkat edilmesi gerekli. <br> HEM içeren demir ve Hem içermeyen demire sahip olan yiyeceklerin nasıl tüketileceği değişiklik gösteriyor. HEM demir içeren besinler kolaylıkla sindirilirken HEM demir içermeyen besinlerin yanında C vitamini ile desteklenilmesi gerekiyor. <br> HEM içeren demirli gıdalar <br> Tavuk Kuzu Biftek Ciğer <br> HEM içermeyen demirli gıdalar <br> Kuru fasulye Mercimek Ispanak Barbunya Nohut

    YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER (DEMİR)
    Demir bizi hastalıklardan koruyacak en önemli minarellerden. Ayrıca demiri hangi kaynaktan aldığımıza dikkat edilmesi gerekli.
    HEM içeren demir ve Hem içermeyen demire sahip olan yiyeceklerin nasıl tüketileceği değişiklik gösteriyor. HEM demir içeren besinler kolaylıkla sindirilirken HEM demir içermeyen besinlerin yanında C vitamini ile desteklenilmesi gerekiyor.
    HEM içeren demirli gıdalar
    Tavuk Kuzu Biftek Ciğer
    HEM içermeyen demirli gıdalar
    Kuru fasulye Mercimek Ispanak Barbunya Nohut

  7. SÜT ÜRÜNLERİ (KALSİYUM) <br> Başta kemik sağlığı için çok önemli bir mineral olan kalsiyum kas ve sinir sistemine de doğrudan etki eden bir yapıya sahip. Güçlü bir bağışıklık için günlük ihtiyaç kadarınca karşılanıp fazlasının tüketilmemesi gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinin tamamının kalsiyum bulundurmasıyla birlikte fındık, badem, ceviz, yumurta gibi besinlerden de kalsiyum alabilirsiniz.

    SÜT ÜRÜNLERİ (KALSİYUM)
    Başta kemik sağlığı için çok önemli bir mineral olan kalsiyum kas ve sinir sistemine de doğrudan etki eden bir yapıya sahip. Güçlü bir bağışıklık için günlük ihtiyaç kadarınca karşılanıp fazlasının tüketilmemesi gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinin tamamının kalsiyum bulundurmasıyla birlikte fındık, badem, ceviz, yumurta gibi besinlerden de kalsiyum alabilirsiniz.

  8. DENİZ ÜRÜNLERİ (OMEGA 3) Sağlıklı bir vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlayan en önemli öğelerden biri de Omega 3. Deniz ürünlerinde bolca bulunan Omega 3 bu besin grubunu tüketmekte zorlanan kişiler için ceviz, fındık, et, kabak çekirdeği ve chia tohumunda da bol miktarda bulunuyor.

    DENİZ ÜRÜNLERİ (OMEGA 3) Sağlıklı bir vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlayan en önemli öğelerden biri de Omega 3. Deniz ürünlerinde bolca bulunan Omega 3 bu besin grubunu tüketmekte zorlanan kişiler için ceviz, fındık, et, kabak çekirdeği ve chia tohumunda da bol miktarda bulunuyor.

  9. YOGURT, KEFİR (PROBİYOTİK) İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklığı güçlendirmede kilit bir rol oynayan yoğurt, kefir gibi ürünler vücudumuza başka faydalar da sağlıyor. Sindirim sistemimizi koruyan probiyotikler bağırsaklarımızı kuvvetlendirerek enfeksiyon kapma ihtimalimizi de en aza indiriyor.

    YOGURT, KEFİR (PROBİYOTİK) İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklığı güçlendirmede kilit bir rol oynayan yoğurt, kefir gibi ürünler vücudumuza başka faydalar da sağlıyor. Sindirim sistemimizi koruyan probiyotikler bağırsaklarımızı kuvvetlendirerek enfeksiyon kapma ihtimalimizi de en aza indiriyor.

  10. BONUS <br> Tüm bu besinlerin yanında bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız aşağıdaki öğeleri de hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor;<br> Düzenli uyku Bol sıvı tüketimi Düzenli egzersiz Stressiz bir hayat Sigara ve alkolden uzak durmak <br> Gibi maddeler de size güçlü bir bağışıklığa ulaştıracak önemli adımlardır.

    BONUS
    Tüm bu besinlerin yanında bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız aşağıdaki öğeleri de hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor;
    Düzenli uyku Bol sıvı tüketimi Düzenli egzersiz Stressiz bir hayat Sigara ve alkolden uzak durmak
    Gibi maddeler de size güçlü bir bağışıklığa ulaştıracak önemli adımlardır.