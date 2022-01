Bağışıklığı Güçlendirici Yiyecekler: Dolabınızdan Eksik Etmeyin

TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ)

Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor.

Fakat yüksek kullanmak istiyorsak;

Portakal Limon Kapya biber

Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.