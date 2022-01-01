Kırmızı Et En Çok Ne İle Tüketilmeli?
İnsan vücudunun gelişmesi için gerekli olan besin değerlerinden biri de kırmızı ettir. İçeriğinde vücudun ihtiyacı proteini barındıran kırmızı eti, beraberinde tükettiğiniz besinlerde faydasını 10 kat daha artırırsınız. Aralıksız
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İnsan vücudunun gelişmesi için gerekli olan besin değerlerinden biri de kırmızı ettir. İçeriğinde vücudun ihtiyacı proteini barındıran kırmızı eti, beraberinde tükettiğiniz besinlerde faydasını 10 kat daha artırırsınız. Aralıksız 4 gün boyunca kırmızı et tüketimi ise vücutta inanılmaz değişimlere neden olabilir. Kırmızı et en çok ne ile tüketilmeli? 4 gün boyunca kırmızı et yerseniz...
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Uzmanlar bazı besinlerin bazı besinlerle tüketildiğinde içerdikleri değerleri kaybettiğini açıkladı. Bu besinler arasında da en çok etkilenen kırmızı ettir. Kırmızı et pişiriminde bile içeriğindeki vitamin ve mineral değerlerini etkileyen besinlerle pişirilmemesi gerekiyor.
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Yapılan araştırmalarda bilim insanları etin karbonhidrat oranı yüksek besinlerle pişirilmesini doğru olmadığını kanıtladı. Karbonhidrat maddesel olarak vücuda giren diğer vitaminlerin enzimlerinin yapısını bozar. Adeta kırmızı etteki proteini etkisi hale getirir. Bu yüzden patates ve tahıl ürünleri
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KIRMIZI ET EN ÇOK NE İLE TÜKETİLMELİ? Kırmızı et biber, soğan, domates, patlıcan ve mantar gibi besinlerle tüketildiğinde değeri yükselir. Vücudun ihtiyacı olan ek takviyeyi kolayca sağlamış olur.
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Kırmızı et mantarlı sosla marine edildiğinde içeriğindeki protein artar. Bu yüzden uzmanlar özellikle beslenmesine dikkat edenler için 75 gram marine edilmiş bu karışımdan tüketmesi halinde gün içinde vücudun ihtiyacı enerji sağlanmış olur.
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Öte yandan kırmızı et ve ayran beraber tüketilmemeli. Ayran uyku yapan bir besin olduğundan kırmızı etten gelen protein vücuda hızla yayılmaz ve vücut içinde atık olarka kalır.
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4 GÜN BOYUNCA KIRMIZI ET YERSENİZ... Karbonhidrat barındırmadan 4 gün boyunca kırmızı et ve besin değerini yükselten sebzeler düzenli olarak tüketildiğinde yorgunluk halsizlik ve beyinsel sağlık sorunları yaşanmaz. Düzenli tüketilen kırmızı et kameik ve kas yapısını da güçlendirir.
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