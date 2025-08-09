Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut ilçesindeki maden sahasına 15 metre yüksekliği ulaşan usulsüz dolgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 7 milyon 479 bin TL ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki ihbarları üzerine inceleme ve denetim başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.
15 metreye ulaşan usulsüz dolgu tespit edildi
Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı.