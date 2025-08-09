Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı

Ankara Polatlı'da yaşayan özel eğitim öğretmeni 40 yaşındaki adam, sosyal medyada gördüğü yüksek kazanç vadeden çetenin tuzağına düştü. 750 bin lirasını çete üyelerine gönderen öğretmen, "Her şey çok hızlı gelişti. Yolladığım son parada dolandırıldığımın farkına vardım" dedi.

Reklama kandı parasını gönderdi

Sabah'ın haberine göre, Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki N.A., 30 Mayıs'ta sosyal medyadan gördüğü yüksek kazançlı hisse alım-satım danışmanlık reklamının üzerine tıklayarak bir WhatsApp grubuna dahil edildi. Çete üyelerine parça parça tüm birikimi olan 750 bin lirasını aktaran öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hayatımda hiç borsaya girmemiştim, borsaya girip para kazanmak adına tıkladığım reklam üzerinden bir WhatsApp grubuna dahil edildim. Burada bahsedilen uygulamayı indirdim. Normalde herhangi bir uygulama indirdiğinizde telefonunuza kod gelir, burada bana kodu dolandırıcılık çetesinden kendisini asistan olarak tanıtan Selin ismindeki kadın söyledi. Şirketin kurum kodu şeklinde verdi ve bu şekilde ben de dahil edildim uygulamaya. İlk etapta bir banka hesap numarası attılar ve hiç açıklama yazmadan 'Elinizde bulunan miktarı buraya atın.' dediler. İlk 20 bin TL yolladım, daha sonra attığım parça parça miktarlarla beraber 750 bin TL zarara uğradım. Tabii şöyle bir durum var; ben her para attığımda uygulama üzerinden kazancım 2 kat görünüyordu fakat parayı çekemiyordum.

Ben mağdur oldum siz kanmayın diye uyardı

Belirli bir miktar kazanca ulaşınca parayı çekebileceğimi söylediler. En son 400 bin TL daha isteyerek kazancımın birkaç kat artacağını söylediler, orada durumun farkına vardım ve Emniyet'e giderek şikayetçi oldum, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Maalesef bu tarz dolandırıcılar çok profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar, ben de onların ağına düştüm. Konuştuğum bir avukat, bunların bir çete olduğunu ve çok fazla zarara uğrayan mağdur kişilerin olduğunu söyledi. Keşke çevremde bilgi sahibi birilerine danışıp öyle hareket etseydim. Ben mağdur edildim, sizler olmayın. Güvenilir olmayan sitelerin üzerine tıklamayın."

Dolandırıcılar nasıl kandırıyor?

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, kullanılan cihazlara indirilen uygulamalara karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

Hırsızlar artık ekranlardan giriyorlar. Yaşanan birçok mağduriyette finans medya okuryazarlık farkındalığının önemi ortaya çıkıyor. Burada yaşanan olayda hisse senedi bahsi ile vatandaş mağdur ediliyor. Nitekim vurguncular, bir uygulama yardımı ile sürekli olarak mağdurdan para almış, hatta kredi bile çektirmişler. Oysa cihazlarımıza indirdiğimiz uygulamalara karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu uygulama cihaza sızıp mobil bankacılık işlemi ile ayrı bir mağduriyet de yaşatabilirdi. Uygulamaları cihazlara indirmeden önce o uygulama hakkında şikayet var mı, yok mu diye araştırma yapmak gerekiyor.







