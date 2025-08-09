Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi

TOÇ BİR-SEN'in Toplu Sözleşme Teklifleri Kamu İşveren Heyeti İle Müzakere Edildi

Toplantı Detayları

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen'in, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'na dair 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri, Kamu İşveren Heyeti ile müzakere edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Kurt, Zekeriya Yazıcı, Ayhan Akdeniz, Harun Sarıdoğan ve Fikret Akdeniz, hukuk danışmanları ile Kamu İşveren Heyetini temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve ilgili bürokratlar katıldı.

Katılımcılar ve Müzakere Süreci

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un da yer aldığı toplantıda, Toç Bir-Sen'in hizmet koluna ilişkin tüm teklifleri tek tek müzakere edildi. Toplantıda, sendikanın talepleri detaylı şekilde ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toç Bir-Sen'in Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'na İlişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri Şöyle;