Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, K.H. isimli yabancının 8 Ağustos 2025'te intihar ederek yaşamını yitirdiğini, olay sonrası güvenlik kamera kayıtları ve tüm delillerin muhafaza altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 21:04, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 21:05
İstanbul Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğine dair iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, K.H. isimli yabancı uyruklunun 8 Ağustos 2025 tarihinde intihar ederek yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın ardından güvenlik kamera kayıtları dahil tüm delillerin koruma altına alındığı, gerekli adli ve idari soruşturmaların başlatıldığı vurgulandı.
Açıklamada, konunun tüm yönleriyle titizlikle araştırıldığı ve sürecin yasal çerçevede sürdürüldüğü ifade edildi.