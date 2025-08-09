Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek

Şimşek, öncelikli olarak N95 denen ileri koruyucu özelliği olan maskelerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar orman yangınlarıyla oluşan kirli hava ve kül taşınımının yaklaşık 1 ay daha süreceğine dikkat çekti. Özellikle solunum yolu hastalıkları olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis bulutu hava kalitesini düşürürken, insan sağlığını da tehdit etti.

Bursa'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinden yükselen alevlerde yüzlerce ağaç kül oldu.

