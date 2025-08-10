Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu salı günü üçüncü kez bir araya gelecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un çağrısıyla komisyon 51 üyeye çıktı. İYİ Parti'nin tavrı ve yeni üyelerin kim olacağı merak konusu!

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 08:23, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 08:26
Yazdır
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde

Yeni toplantıda, komisyon 48 yerine 51 üye ile toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun kuruluşu için yaptığı ilk çağrıda, İYİ Parti'ye tahsis edilen 3 üyelik kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında bölüştürülmesine karar verilmişti. Öte yandan Kurtulmuş'un, İYİ Parti'ye nezaketen son kez davette bulunacağı öğrenildi. Ancak İYİ Parti, komisyonda yer almaya sıcak bakmıyor.

Komisyon Üyeleri ve Toplantı Gündemi

Yeni üyeler de salı günü komisyondaki yerlerini alacak. CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı; DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı komisyon üyeliği için önermişti. AK Parti ise henüz isim bildirmedi.

Salı günü yapılacak toplantının gündemi, komisyon üyelerinin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak şeklinde duyuruldu.

Toplantı Gündeminde Neler Var?

  • Komisyon üyelerinin önerileri
  • Yeni üyelerin göreve başlaması
  • Partilerin komisyona sunduğu isimler

UĞUR DUYAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber