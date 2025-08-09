Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

Türkiye'de temmuzda elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarken hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin azalan üretim paylarını doğal gaz ve güneş enerjisi santralleri telafi etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 11:40, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 11:41
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, temmuzda elektrik üretim-tüketim dengesi yatay seyretti. Elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1, tüketim ise yüzde 1,4 arttı.

Böylece üretim 34 milyon 846 bin 211 megavatsaat, tüketim ise 34 milyon 584 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Tüketim artışında, sıcak hava koşullarına bağlı artan soğutma ihtiyacı ve klima kullanımı etkili oldu.

Doğal gaz ve güneş, hidroelektrik ile rüzgarın düşüşünü telafi etti

Temmuz üretiminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin payı azalırken, doğal gaz ve güneş santrallerinin üretimi arttı.

Ay genelinde 8 milyon 684 bin 648 megavatsaat ile doğal gaz, 7 milyon 300 bin 93 megavatsaat ile ithal kömür başı çekerken, bunları 5 milyon 673 bin 400 megavatsaat ile barajlı ve akarsu hidroelektrik santralleri, 4 milyon 98 bin 885 megavatsaat ile güneş, 3 milyon 560 bin 818 megavatsaat ile rüzgar santralleri takip etti. Kalan üretim diğer kaynaklardan sağlandı.

Kaynak bazında en fazla üretim artışı 1 milyon 152 bin megavatsaat ile doğal gazda gerçekleşti. Doğal gazı 1 milyon 45 bin megavatsaat ile güneş ve 797 bin 375 megavatsaat ile termik santraller izledi.

Yerli gaz, talep artışını destekledi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, temmuzda şebekeye verilen gaz miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 4 milyar 143 milyon 816 bin metreküpe çıktı.

Hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim düşüşü nedeniyle artan doğal gaz talebinin karşılanmasına, Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkarılan yerli gazın da katkı sağladığı değerlendiriliyor.

