Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!

Bu yıl 24'üncü yıl kutlamalarında, 25'inci yıl kampanyası da başlatılacak. Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı kutlama programı, il başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk getirildi. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat üyeleri de kutlamada hazır bulunacak. Bu organizasyon, partinin geçmişine ve geleceğine dair önemli mesajlar içerecek.

25'inci Yıl Kampanyası ve Kutlama Programı

Kaynaklar, "24'üncü yaşla birlikte bir yıl boyunca sürecek yoğun bir kampanya dönemine gireceğiz. 25'inci yıl vizyonu, bu bir yıllık süreçte sahaya güçlü şekilde yansıtılacak" dedi. Kutlama programında hem geçmiş 24 yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek dönem için yol haritası açıklanacak.

AK Parti'ye Katılacak Belediye Başkanları

Aynı gün, 4'ten fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor.