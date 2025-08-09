Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mermer ocağında yaşanan üzücü bir iş kazası sonucu bir maden mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi.

Yaklaşık 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinin kepçesinden düşen mermer bloğun altında kaldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğunun altında kalan İlkel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Selman İlkel'in cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay yeri: Beyşehir, Gökçimen Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağı

Beyşehir, Gökçimen Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağı Hayatını kaybeden: 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel

33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel Kazanın nedeni: Kepçeden düşen yaklaşık 3 tonluk mermer blok

Kepçeden düşen yaklaşık 3 tonluk mermer blok İlk müdahale: Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi

Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi Cenazenin durumu: Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Tahkikat Devam Ediyor

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



