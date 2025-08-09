Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Adli Olaylar

Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, henüz 25 gün önce işe başlayan genç mühendis Selman İlkel, mermer ocağında yaşanan trajik bir kazada yaşamını yitirdi. Üzerine düşen 3 tonluk mermer bloğu sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri acı haberi verdi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 16:54, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 16:56
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mermer ocağında yaşanan üzücü bir iş kazası sonucu bir maden mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi.

Yaklaşık 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinin kepçesinden düşen mermer bloğun altında kaldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğunun altında kalan İlkel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Selman İlkel'in cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın Detayları

  • Olay yeri: Beyşehir, Gökçimen Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağı
  • Hayatını kaybeden: 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel
  • Kazanın nedeni: Kepçeden düşen yaklaşık 3 tonluk mermer blok
  • İlk müdahale: Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi
  • Cenazenin durumu: Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Tahkikat Devam Ediyor

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


