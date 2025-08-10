Ünlü Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!

Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Limon Fiyatları El Yakıyor: Tanesi 24 TL!
Türkiye'nin en çok konuşulan davalarının avukatı Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir, hakkındaki suçlamalar rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 07:45, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 07:50
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla evinde gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir'in evindeki dijital materyallere el konuldu. Hakkındaki suçlamalar ise dikkat çekicidir. Özellikle rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir'in, Londra'ya gitmeye hazırlandığı ve pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konulduğu öğrenildi.

Rezan Epözdemir Kimdir?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ceza hukuku alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine başlamıştır.

Hukuki Kariyeri ve Uzmanlıkları

Epözdemir, ceza davaları başta olmak üzere insan hakları, ticaret hukuku ve aile hukuku gibi farklı alanlarda geniş bir tecrübeye sahiptir. Hukuki kariyerine başladığı günden itibaren toplumu derinden etkileyen davalarda savunmalar yapmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda görev almıştır.

Akademik Çalışmaları ve Yayınları

  • "Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç kitabı bulunmaktadır.
  • Gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır.
  • 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

Spor Kulübü Üyeliği ve Yöneticilik

  • 16158 sicil numarasıyla Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmuştur.
  • 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer almıştır.
  • Elmas'ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray SK Başkan Yardımcısı olmuştur.
  • 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur.

Dikkat Çeken Davalar

Epözdemir'in en çok bilinen davalarından biri, 2009 yılında Münevver Karabulut'un öldürülmesi üzerine ailesini temsil ettiği davadır. Bu dava, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve hukuki süreç uzun yıllar devam etmiştir. Ayrıca, Muğla'da katil Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında da aile avukatlığı yapmıştır. Bu davalarda adaletin sağlanması için verdiği mücadele ile tanınmaktadır.


