Vakfıkebir'de dehşet: Eşini bıçaklayıp tüfekle vurdu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir şahıs eşini önce bıçakla yaraladı, ardından tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Karatepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. M. Sağlam isimli şahıs, eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, M. Sağlam'ın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Tuğba Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın Detayları

M. Sağlam , eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı.

Olay yerinden kaçan şahıs için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Tuğba Sağlam'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



