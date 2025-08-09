Sakarya'da denize giren çocuk boğuldu
Sakarya Karasu'da serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, cankurtaran olmayan sahilde boğularak hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç serinlemek amacıyla ailesiyle birlikte İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın bulunmadığı sahilde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sevinç için ekipler harekete geçti.
Olayın Gelişimi
- İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.
- Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Efe Erdem Sevinç sudan çıkarıldı.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazenin Nakli
Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.