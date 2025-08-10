Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış; Marmara, Ege ve İç Anadolu'da şiddetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Rüzgar genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgar beklenmektedir.
Uyarılar
- Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.