Salah'tan UEFA'nın 'Filistinli Pele'ye veda paylaşımına tepki

UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'in İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması nedeniyle, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

Filistinli Futbolcu Süleyman Al-Obaid'in Hayatı ve Ölümü

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

Al-Obaid'in Kariyeri ve Ailesi

futbolcu, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.



