Erzurum'da 91 haftadır Gazze için sessiz yürüyüş!

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 91 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camii önünde bir araya gelen doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

91 Haftadır Devam Eden Sessiz Yürüyüş

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, 91 haftadır meydanlarda tek bir çağrıyı yinelediklerini belirtti. Ceviz, Gazze'de yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını ve göz göre göre işlenen bir soykırım olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Durumun Özeti

kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden ağır savaş makineleri tarafından veya açlıktan hayatını kaybetti. Şehitlerin 18 bini çocuk.

Gazze'de insanlar her gün bomba sesiyle uyanıyor.

Her sabah yeni bir enkaz, her gece yeni bir katliam yaşanıyor.

2 milyon insan kasten aç bırakılıyor ve ölüme terk ediliyor.

Zulme Karşı Duruş ve Boykot Çağrısı

Ceviz, dünya yönetimlerinin çoğunluğunun bu soykırıma hala kör, sağır ve dilsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, bu düzene karşı durduklarını ve Filistin hakkında konuşmayı asla bırakmayacaklarını ifade etti. Ekonomik boykotun en sade ama en etkili silah olduğunu vurgulayan Ceviz, İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini almamanın vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi. Boykotun her şeklinin son derece önemli olduğunu ve asla vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.

"Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı 'dur' diye haykıranlardan olacağız."Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.



