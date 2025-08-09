Belediye şantiyesinde kavga: Amir tutuklandı
Adana Seyhan'da belediye şantiyesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Amir Taner Akkök, işçiyi silahla yaraladı ve tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 17:14, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 17:16
Adana'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait bir şantiyede yaşanan olayda, kanalizasyon işçisi A.A. tabancayla vurularak yaralandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök, henüz bilinmeyen bir nedenle kanalizasyon işçisi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkök, yanında bulunan tabancayla A.A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan işçi yere yığılırken, Taner Akkök olay yerinden kaçtı.
Olayın Gelişimi
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralı işçi A.A., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Taner Akkök, Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
- Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.