Belediye şantiyesinde kavga: Amir tutuklandı

Adana'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait bir şantiyede yaşanan olayda, kanalizasyon işçisi A.A. tabancayla vurularak yaralandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök, henüz bilinmeyen bir nedenle kanalizasyon işçisi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkök, yanında bulunan tabancayla A.A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan işçi yere yığılırken, Taner Akkök olay yerinden kaçtı.

Olayın Gelişimi