İstanbul'da binlerce kişi gazze için yürüdü!

İstanbul'da, İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya Camii'ne yürüdü.

Gazze'deki Soykırıma Tepki

İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım, İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi. Katılımcılar, yaşanan acılara dikkat çekerek barış çağrısında bulundu.

Yürüyüşün Detayları

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık, Ayasofya Camii'ne doğru yürüdü.

toplanan kalabalık, doğru yürüdü. Katılımcılar, Filistin halkına destek mesajları verdi ve Gazze'deki saldırıların son bulmasını talep etti.



