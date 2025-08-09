TFF duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un lige -6 puan ile başlayacağını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi. Bu karar, kulübün mevcut durumunu daha da zorlaştırdı ve yeni sezona dezavantajlı başlamasına neden oldu.

Maddi Kriz ve Son Gelişmeler

Lacivert-mavililer, geçtiğimiz sezon yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer aldı ve Trendyol Süper Lig'den bir alt lige düştü. Sezonun başarısız geçmesinin ardından, takımdan önemli oyuncular ayrıldı ve kulüp ciddi bir maddi krizle karşı karşıya kaldı.

Adana Demirspor'un Karşılaştığı Zorluklar

6 puan silme cezası ile yeni sezona başlama

ile yeni sezona başlama Önemli oyuncuların takımdan ayrılması

Maddi kriz nedeniyle yaşanan sıkıntılar

Ligde bir alt seviyeye düşülmesi



