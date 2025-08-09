Eğlence mekanı görünümlü mekanda kaçak içki imal etmişler

Sakarya'da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan bir depoya operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait bir mekanda ve kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan depoda arama yaptı. Operasyon sonucunda çok sayıda kaçak içki ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı ve mekan mühürlenerek kapatıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

4 adet ruhsatsız tabanca

5 adet şarjör

57 adet fişek

81 adet sahte bandrollü kaçak içki

8 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka

1 adet 5 litrelik bidon dolu etil alkol

15 adet 5'er litrelik boş etil alkol bidonu

32 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka satışında kullanılan şişeler

1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı viski

1 adet dolu aroma şişesi

6 adet boş aroma şişesi

Operasyonun Sonuçları

Bahse konu alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sakarya'da gerçekleştirilen bu operasyon, kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



