Kocaeli'de psikolojik sorunlu anne evladını katletti

Aynı mahallede oturan Muhterem İşbilir'in annesi, saat 19.00 sıralarında kızını ziyarete gittiğinde torununun öldüğünü fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Anne, oğlunu uyuduğu sırada saat 11.00 civarında yastıkla boğarak hayatına son verdi.

