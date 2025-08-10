Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

Gelişen teknoloji ile beraber dijital dolandırıcılık vakaları artarken, kişisel bilgi sızıntıları nedeniyle başkalarına ait tapular ele geçirilebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmemek için e-Devlet tapu kilitleme işlemiyle taşınmazlar sahte satış işlemlerine karşı koruma altına alınabiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 09:37, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 09:38
Yazdır
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

Dolandırıcılık olayları artarken, mülk sahiplerinin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, başkalarına ait tapuları satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmemek için hazırlanan uygulamayla artık e-Devlet üzerinden tapu bilgileri kilitlenerek gizlenecek. "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" adı verilen uygulamayla taşınmazlar üzerinde tapu sahibinin izni olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.

"Tapu kilitleme işleminden sonra hiçbir işlem yapılamayacak

Vatandaşlara tapularını güvence altına almayı tavsiye eden Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Tapuda yapılacak işlemlerde vatandaşlarımız iki aşamalı doğrulama sistemiyle web tapu üzerinden işlem yapıyorlar. Yapılan işlemler neticesinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, sahte vekaletle işlem yapılamaması için yeni bir sistemle birlikte alınan karar doğrultusunda e-Devlet üzerinden web tapu girişi yapılacak. Arama butonunda tapu güvenliği kilidi tıklanacak, ondan sonraki aşamada web tapu güvenlik başvuru sistemi tıklandıktan sonra vatandaşın üzerinde bulunan taşınmazların dökümanı gelecek. Hangi taşınmazı kilitlemek istiyor ise o malın üzerine tıkladığı zaman kilitleme işlemi gerçekleşmiş olacak. Bu kilitleme işleminden sonra vatandaş kaldırmadığı sürece ne web tapuda, ne noterde, ne tapu müdürlüklerinde hiçbir işlem yapılamayacak. Ne zaman vatandaş bu kilidi kaldırdı, işlem yapmaya açılacaktır. O şekilde sistem devam edecek. Noterden yapılan vekaletnamelerde alınmış olan vekaletlerde sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi yeni sistemde web tapu sistemine geçildikten sonra tapudaki bu problemlerin büyük bir çoğunluğu ortadan kalkmış oldu. İkili doğrulamayla vatandaş sisteme girebiliyor. Tapuda adına bilgisi dışında yapılan herhangi bir işlem varsa, oraya vermiş olduğu telefon numarasına 'adınıza kayıtlı şu gayrimenkulde işlem yapılmaktadır' mesajı geliyor. Vatandaş da eğer işlem kendisine ait değilse hemen tapu müdürlükleriyle irtibata geçiyor. Yanlış yapılacak işlemlerin önüne geçilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir sahte işlem varsa bunların önüne geçilmiş olacak"

Yaşlı vatandaşlarımızın çoğunun e-Devlet kapısını kullanmadığına dikkat çeken Altınay, "e-Devlet olmadan web tapuya giriş yapılamadığından mutlaka PTT'ler aracılığıyla kimlik doğrulama sistemi yapılıp ikili doğrulamayla birlikte bu işlemler gerçekleşecektir. İşlemi yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız bilgisi dışında olanlar varsa mutlaka bir gayrimenkul danışmanına danışarak hareket etmeleri gerekmektedir. Web tapu kilitleme işlemi mutlaka faydasını göreceğiz. Yani yanlış yapılacak, sahte yapılacak herhangi bir işlem varsa bunların önüne geçilmiş olacak. Hem vatandaşlarımız açısından, hem tapu müdürlükleri açısından oldukça önemli bir uygulama olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

"Uygulamadan memnunum"

Uygulamayla kendi adına bulunan tapu bilgilerini dolandırıcılara karşı koruyacağını söyleyen Hasan Hüseyin Yetiş, "Devletin çıkartmış olduğu bu yeni uygulamadan çok memnunum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şu anda kendi kişisel bilgilerimi hiç kimsenin görmemesi beni çok mutlu ediyor ve bu dolandırılmayla alakalı önlem olabilmesi için de çok mutluyum. e-Devlet üzerinden bu uygulamayı annemlere de yapmayı düşünüyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber