Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!

Bankaların yüksek kredi faizleri nedeniyle konut satışlarında patlama olmadı. Ancak nakit gücü olan yatırımcılar, değer artışı potansiyeli yüksek bölgelerde fırsatları topluyor.

10 Ağustos 2025
Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi reel piyasada henüz hissedilmedi. Bankaların sunduğu konut kredisi faizleri hala yüksek seviyelerde seyrettiği için beklenen satış patlaması yaşanmadı. Bu sebeple piyasada hala çok uygun fiyata konut satışı yapılıyor.

İstanbul'da Uygun Fiyatlı Konutlar

İstanbul'un belli bölgelerinde 3 ila 4 milyon lira olan ve kira getirisi aylık 20 bin liraya varan konutlar bulunuyor. Faizlerin düşüşü ve yeni kredi kampanyalarının açıklanması ile bu dairelerin fiyatlarında ciddi yükselişler görülecek. Bu durumu fırsat olarak gören sermaye sahipleri uygun fiyatlı konut topluyor.

Emlak Sektörü Temsilcilerinin Görüşleri

"Faiz oranlarının yüksekliği ihtiyaç alıcılarını frenlerken, nakit gücü yüksek yatırımcılar için bu dönem bir fırsata dönüşüyor." Özellikle yüksek kira getirisi ve kısa vadede değer artışı potansiyeli olan bölgelerde satışlar hızlı gerçekleşiyor.

NECMİ ÇİÇEKCİ

