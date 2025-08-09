'Siyasi partilerin oy potansiyelleri'anketi: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

ORC Araştırma tarafından 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Siyasi partilerin oy potansiyelleri" anketi, Türkiye genelinde siyasi partilerin mevcut oy oranlarını ortaya koydu.

18 ilde toplam 2 bin 400 katılımcı ile yapılan bu araştırmada, katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her bir parti için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu. Araştırmanın sonuçları, siyasi partilerin güncel oy potansiyellerini anlamak açısından önemli veriler sunuyor.

Anket Sonuçları ve Oy Oranları

CHP : %43,8 ile birinci sırada yer aldı.

: %43,8 ile birinci sırada yer aldı. AKP : %42,0 ile ikinci sırada yer aldı.

: %42,0 ile ikinci sırada yer aldı. MHP: %23,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Anketin Uygulanışı

Çalışmada, katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her bir parti için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

Yüzde 10'un üzerinde oy potansiyeline sahip partiler ve oranları şu şekilde:



