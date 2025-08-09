Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL ceza
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon ve Rize'de sel ve yıldırım tehlikesine dikkat!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 23:17, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 23:18
Yazdır
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Özellikle Giresun'un doğu kesimleri, Trabzon'un batı ilçeleri ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Beklenen Olumsuzluklar ve Alınması Gereken Önlemler

  • Sel
  • Su baskını
  • Yıldırım
  • Ulaşımda aksamalar

Bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması gerekmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber