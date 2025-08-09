Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Özellikle Giresun'un doğu kesimleri, Trabzon'un batı ilçeleri ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Beklenen Olumsuzluklar ve Alınması Gereken Önlemler

Sel

Su baskını

Yıldırım

Ulaşımda aksamalar

Bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması gerekmektedir.



