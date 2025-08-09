Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Sinop'ta Orman yangını! Bir köy tahliye edildi

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor! Köklen Köyü boşaltıldı, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2025 18:29, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2025 18:31
Sinop'ta Orman yangını! Bir köy tahliye edildi

Sinop'un Durağan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları, hem havadan hem de karadan aralıksız olarak sürdürülmektedir. Köklen Köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hızlıca müdahale edilmiştir. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınmış ve çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Yangının Çıkış Noktası ve Müdahale

Durağan ilçesi Köklen Köyü yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüme riski taşıdığı için ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edilmektedir. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Alınan Tedbirler

  • Köklen köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.
  • Yangına müdahalede arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı aktif olarak görev almaktadır.
  • Bölgeye ayrıca takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter sevk edilmiştir.

Koordinasyon ve Çalışmalar

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bölgede ilgili kurum müdürleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine etmektedir. Çalışmaların en kısa sürede sonuçlanması için tüm ekipler seferber edilmiştir.


