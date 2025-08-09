YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bir Nepotizm Hikayesi Ve Hayalleri Yıkılan Gençler

Üst kademe kamu yöneticilerinin akrabalarını işe yerleştirme imtihanından sürekli kalmaları başarılı genç insanları devlete küstürmeye devam ediyor!

09 Ağustos 2025
Bir Nepotizm Hikayesi Ve Hayalleri Yıkılan Gençler

On yılı aşkın bir süre adaletiyle İslam medeniyetini büyük bir başarıyla yöneten Hz. Ömer'den (r.a.) insanlar şöyle bir talepte bulunmuştu:

"Ey Müminlerin Emiri! Bize oğlun Abdullah'ı halife olarak atasan olmaz mı? Gerçekten Abdullah bu işin hakkı ile üstesinden gelebilecek biridir" dediler. Hz. Ömer bu teklife öyle bir hiddetlendi ki; "Hayır, Vallahi! Ben ne oğlumu ne de ailemden başka birini bu işe bulaştırmayacağım. Eğer bu iş güzel bir işti ise biz zaten buna eriştik. Ama eğer bu iş zor ve sorunlu bir işse - ki öyledir - bir evden bir kurban yeter" dedi."

Devlet hizmetini bir emanet olarak gören Hz. Ömer (r.a.) esasen yüzyıllar öncesinden günümüz kamu yöneticilerine büyük bir örneklik sergilemeyi başarmıştı.

Ne yazık ki, bazı yöneticilerimiz bu örnekliğin tam tersine kurumlarını kendi dükkanları gibi görmekte, elindeki personel atama yetkisini bir hak olarak keyfi şekilde kullanmakta ve kayırmacılıkla akrabalarını kamu hizmetine haksız yere almaya devam etmektedir.

Şimdi bu çok kısa girişten sonra size bir nepotizm hikayesinin sürecini özetleyelim.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımında büro personeli için istenen şartlar tamamen alınması planlanan aday/ların mevcut sertifikalarına göre hazırlanmıştır.

Sizlere ilanlarda aranan sertifikaları gösterelim:

İlgili üniversitenin her bir büro personeli pozisyonu için birçok sertifika şartlarıyla donattığı bu alımlara başvuran sayısı, kazanan aday sayısı, elenen aday sayısı ile en yüksek-en düşük puanları sizlerle paylaşalım.

Tabloya baktığınız zaman, en yüksek puanla yerleşen adayın 83, en düşük puanla yerleşen kişinin ise 52 puanla memur olmaya hak kazandığını görüyoruz.

Milyonlarca adayın girdiği KPSS sınavından 52 düzeyinde çok düşük bir puanla kamuya atama nasıl olur diye insan gerçekten merak ederken; yerleşen kişinin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünün yeğeni olduğu iddiasının ulusal/yerel basına yansıması sonrası bu durumun vahameti yüzümüze tokat gibi çarptı!

Üniversitenin bunu yalanlamasını beklerken, aksine yaptık yaptık ama zaten önceden de benzer şekilde alımlar yapıyorduk çerçevesinde bir açıklama yapması bu acı gerçeği daha da yakıcı hale getirdi.

52 KPSS puanlı Rektör yeğeni, bu vasat puanla kamuya giriş konusunda hiçbir hayal kuramazken dört tane önceden planlanmış uyduruk sertifikayla birden kendisini memur olarak masasında bulabilmeyi başarıyor.

Peki, dayısı/amcası Rektör olmayan milyonlarca insan aldıkları yüksek KPSS puanlarıyla kamuya yerleşemezken bunun vebali kimindir?

Ne yazık ki, "akrabalarını koru" uyarısını "akrabalarını işe yerleştir" olarak anlayan bir düşüncenin yüzünden başarılı insanların devlete küstüğü ve güvenini tamamen kaybettiği bir ortamı yaratmayı ne yazık ki hep birlikte başardık.

Bunu düzeltmek ve telafi etmek artık mümkün değil!

Geçmiş olsun.

