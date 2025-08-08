Ardahan'da şap hastalığı alarmı

Ardahan Valiliği, 10 Temmuz tarihinde kentte ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların hem gömülmesi hem de çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla önemli bilgiler paylaştı.

Bu kapsamda, üreticilerin olası hayvan kayıplarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmeleri istendi.

Yetkililer, şap hastalığı nedeniyle telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, izole bölgelere ekiplerce gömüleceğini belirtti.

Şap Hastalığına Karşı Alınan Önlemler

Telef olan hayvanların mera, köy yerleşim alanları, dere kenarları ve içme suyu kaynaklarına yakın bölgelere bırakılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Çevre ve insan sağlığını korumak için ildeki tüm iş makineleri, vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne görevlendirildi.

İletişim Bilgileri ve Vatandaşlara Çağrı

Olası hayvan kayıpları durumunda üreticilerin "0478 211 31 42" ve "0545 689 00 75" numaralı telefonlara ulaşmaları gerekiyor.

"Ölen hayvanlar ekiplerimizce hızlı bir şekilde alınarak belirlenen izole bölgelere gömülecektir."

Vatandaşların, şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yetkililerle iş birliği içinde hareket etmeleri önemle rica edildi.



