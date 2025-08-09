Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başvurular Eylülde başlıyor

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon birimi olan özel eğitim okullarındaki eğitim personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığınca 160 saat teorik ve 80 saat uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecek.

09 Ağustos 2025
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başvurular Eylülde başlıyor

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 06.08.2025 tarihli ve 137686336 sayılı yazısıyla özel eğitim kurumlarındaki eğitim personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında 240 saatlik (160 saat teorik + 80 saat uygulamalı) "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" düzenleneceğini duyurdu.

Kimler Başvurabilir?

  • Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, rehberlik ile psikoloji alanlarından birinden mezun olan,
  • Özel eğitim okulları veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halihazırda görev yapan,
  • Ya da bu kurumlarda görev yapmak üzere 13-18 Ağustos 2025 tarihlerinde görevlendirme onayı alan kişiler başvurabilecek.

Başvuru Süreci

  • Başvurular, kurumlar aracılığıyla MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden, 13 Ağustos 2025 saat 11:00 - 23:59 arasında yapılacak.
  • Görevlendirme onayı olmayan adayların onay işlemleri 13-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak ve onay notuna "Bakanlıkça düzenlenen kursa katılmak şartıyla" ibaresi eklenecek.
  • Başvurusu onaylanan adaylar, görevlendirme onayı, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopilerini onaylatarak en geç 19 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine teslim edecek.

Değerlendirme ve Onay

  • İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon, başvuruları inceleyerek şartları sağlayan adayların başvurularını en geç 22 Ağustos 2025 saat 12:00'ye kadar onaylayacak.
  • Belgeler il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecek.

Eğitim Süreci

  • Teorik eğitim: Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitimle verilecek.
  • Uygulamalı eğitim: Adayların görevli oldukları kurumlarda, yetkin öğretmenler gözetiminde yüz yüze yapılacak.
  • Uygulamalı eğitim tamamlandığında kursiyerler belgelerini il milli eğitim müdürlüğüne teslim ederek sertifikalarını dijital ortamda alabilecek.

İşte resmi yazı ve ekleri;

UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih Açıklama
13 Ağustos 2025 Başvuruların Yapılması
13-18 Ağustos 2025 Görevlendirme Onaylarının Alınması
13-18 Ağustos 2025
(Mesai bitimine kadar)		 Kurumların İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Evrak Teslimi
19-20 Ağustos 2025 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin evrakları incelemesi
19-22 Ağustos 2025
(saat 12:00'ye kadar)		 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Onayı

FAALİYET NUMARASI: 3.01.02.01.009

EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI: Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

HEDEF KİTLE: "Resmi kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan görevlendirme onayları olan okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi, sınıf öğretmenliği, rehberlik veya psikoloji alanlarına kaynaklık eden program mezunları"

KATILIMCI SEÇİM YÖNTEMİ: Mebbis

FAALİYET TÜRÜ: Kurs

FAALİYET YÖNTEMİ: Uzaktan Eğitim (Çevrim İçi)

KATILIMCI SAYISI: 6000

FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ: 1 Eylül 2025

FAALİYET BİTİŞ TARİHİ: 25 Eylül 2025

"SÜRE (GÜN)":26

FAALİYETİN GEREKÇESİ: Kurumların Eğitici İhtiyacını Karşılama

İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI: Öğretim Programları Daire Başkanlığı

İLGİLİ BİRİM: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Ahmet KANDEMİR

