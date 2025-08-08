İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
ATM Para Yatırma Limitleri Düşürüldü: Kartlı İşlem 180 Bin TL'ye İndi
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Yavaş, Mamak Metrosu'nun sadece temelini attı
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Memur-Sen'den teşkilatlara 'Hazırlıklı Olun' talimatı !
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, 2025 Yaz ve Yetki Kararnamesi kapsamında 9 ilde daha Aile Mahkemesi kurularak tüm illerde faaliyete geçildiğini, 4 ilde ise Kadastro Mahkemelerinin çok hakimli yapıya kavuşturulduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 23:51, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 23:55
Yazdır
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025 yılı Yaz ve Yetki Kararnameleriyle adli teşkilatta önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Kuloğlu, 81 ilde artık Aile Mahkemesi bulunduğunu ve bazı illerde Kadastro Mahkemelerinin çok hakimli olarak yeniden yapılandırıldığını belirtti.

9 ilde daha Aile Mahkemesi kuruldu: Tüm Türkiye'de artık faal

Kararname kapsamında Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli'de Aile Mahkemeleri kurulmuş oldu. Böylece Türkiye'nin 81 ilinde Aile Mahkemeleri faaliyete geçirilerek, aile hukukuna ilişkin davalarda uzmanlaşmış yargı birimlerinin ülke genelinde eşit şekilde hizmet vermesi sağlandı.

Kadastro Mahkemeleri çok hakimli yapıya kavuştu

Açıklamada, HSK'nın mülkiyet ihtilaflarının hızlı ve sağlıklı şekilde çözümlenmesini amaçlayan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda bazı mahkemelerde yapısal güçlendirmeye gidildiği bilgisi de verildi. Bu kapsamda;
-İzmir, Gaziantep ve Elazığ illerindeki Kadastro Mahkemeleri 3 hakimli olacak şekilde yapılandırıldı.
-Adıyaman Kadastro Mahkemesi ise 2 hakimli olarak yeniden düzenlendi.

Bu adım, yargılamaların hızlandırılması ve dava yükünün daha etkin yönetilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" mesajı

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu açıklamasını, "Kararnamenin yargı teşkilatımıza ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber