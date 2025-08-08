81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025 yılı Yaz ve Yetki Kararnameleriyle adli teşkilatta önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Kuloğlu, 81 ilde artık Aile Mahkemesi bulunduğunu ve bazı illerde Kadastro Mahkemelerinin çok hakimli olarak yeniden yapılandırıldığını belirtti.

9 ilde daha Aile Mahkemesi kuruldu: Tüm Türkiye'de artık faal

Kararname kapsamında Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli'de Aile Mahkemeleri kurulmuş oldu. Böylece Türkiye'nin 81 ilinde Aile Mahkemeleri faaliyete geçirilerek, aile hukukuna ilişkin davalarda uzmanlaşmış yargı birimlerinin ülke genelinde eşit şekilde hizmet vermesi sağlandı.

Kadastro Mahkemeleri çok hakimli yapıya kavuştu

Açıklamada, HSK'nın mülkiyet ihtilaflarının hızlı ve sağlıklı şekilde çözümlenmesini amaçlayan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda bazı mahkemelerde yapısal güçlendirmeye gidildiği bilgisi de verildi. Bu kapsamda;

-İzmir, Gaziantep ve Elazığ illerindeki Kadastro Mahkemeleri 3 hakimli olacak şekilde yapılandırıldı.

-Adıyaman Kadastro Mahkemesi ise 2 hakimli olarak yeniden düzenlendi.

Bu adım, yargılamaların hızlandırılması ve dava yükünün daha etkin yönetilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" mesajı

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu açıklamasını, "Kararnamenin yargı teşkilatımıza ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.